زيلينسكي: الدفاعات الأوكرانية أسقطت معظم الصواريخ الروسية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت معظم الصواريخ التي أطلقها الجيش الروسي الاثنين، رغم تسجيل بعض الأضرار ما تسبب بانقطاع في المياه والكهرباء.

وقال زيلينسكي عبر «تلغرام» إن «الدفاعات الجوية أسقطت معظم الصواريخ. وباشر مهندسو الطاقة إعادة الكهرباء»، متابعا «شعبنا لا يستسلم أبدًا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن قاعدتَين جويتَين روسيتَين تقعان في وسط البلاد، تعرّضتا الاثنين لهجمات نفّذتها طائرات مسيّرة أوكرانية؛ ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى في صفوف الجيش الروسي.