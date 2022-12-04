Atwasat

رسالة تحذير أميركية لحكومة نتانياهو المرتقبة بشأن الاستيطان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 ديسمبر 2022, 07:31 مساء
رسالة تحذير أميركية لحكومة نتانياهو المرتقبة بشأن الاستيطان
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

وعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، بمواصلة معارضة الاستيطان الإسرائيلي أو ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، لكنه أكد أنه سيحكم على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المرتقبة بحسب أعمالها وليس حسب الشخصيات فيها من اليمين المتطرف.

ونقلت وكالة «فرانس برس» تصريحات بلينكن أمام «جاي ستريت» (J Street) وهي مجموعة ضغط أميركية يسارية مساندة لإسرائيل: «سنواصل أيضًا معارضة لا لبس فيها لأي أعمال تقوض آفاق حل الدولتين بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، توسيع المستوطنات أو خطوات في اتجاه ضم أراض في الضفة الغربية أو تغيير في الوضع التاريخي القائم للمواقع المقدسة وعمليات الهدم والإخلاء والتحريض على العنف».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة أساريا والاتحاد في «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة أساريا والاتحاد في «دورينا»
كاركاتير خيري- تركيا تستعد لإطلاق عملية عسكرية شمال سورية

كاركاتير خيري- تركيا تستعد لإطلاق عملية عسكرية شمال سورية
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة شباب الجبل والأهلي بنغازي

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة شباب الجبل والأهلي بنغازي
كل ما تحتاج معرفته عن الفيروس المخلوي التنفسي

كل ما تحتاج معرفته عن الفيروس المخلوي التنفسي
استعادة ليبيا المتحدة ضمان لليبيا الواحدة

استعادة ليبيا المتحدة ضمان لليبيا الواحدة
أزال ورما سرطانيا.. الروبوت الجراح ينقذ حياة بريطاني

أزال ورما سرطانيا.. الروبوت الجراح ينقذ حياة بريطاني
النائب العام الإيراني يعلن حل شرطة الأخلاق

النائب العام الإيراني يعلن حل شرطة الأخلاق
وفاة الكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي

وفاة الكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي
بيليه من المستشفى: أنا قوي ولدي الكثير من الأمل

بيليه من المستشفى: أنا قوي ولدي الكثير من الأمل
زيلينسكي: وضع سقف لسعر النفط الروسي ليس قرارا جديا

زيلينسكي: وضع سقف لسعر النفط الروسي ليس قرارا جديا
هل تفتح لقاءات القاهرة بابا لحل الأزمة الليبية؟

هل تفتح لقاءات القاهرة بابا لحل الأزمة الليبية؟
5 نجوم صاعدة في مونديال قطر 2022

5 نجوم صاعدة في مونديال قطر 2022
هل يبحث الدبيبة عن تحالف «مغاربي» يعزز حظوظه في السلطة؟

هل يبحث الدبيبة عن تحالف «مغاربي» يعزز حظوظه في السلطة؟
حيدر السائح ينفي انتشار التهاب السحايا في سبها ويؤكد «لا يوجد مرض مجهول في الكفرة»

حيدر السائح ينفي انتشار التهاب السحايا في سبها ويؤكد «لا يوجد مرض مجهول في ...
استهداف قافلة شاحنات تحمل الوقود بالصواريخ الموجهة قبل تهريبه خارج ليبيا

استهداف قافلة شاحنات تحمل الوقود بالصواريخ الموجهة قبل تهريبه خارج ليبيا
جريدة «الوسط»: حكومة ثالثة و«رئاسي» بديل

جريدة «الوسط»: حكومة ثالثة و«رئاسي» بديل
الكبير يوضح سبب عدم توحيد «المركزي» وتعديل سعر الصرف والدين العام

الكبير يوضح سبب عدم توحيد «المركزي» وتعديل سعر الصرف والدين العام
الصداقة والاختلاف

الصداقة والاختلاف
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مسلحو تيغراي يعلنون «فك ارتباط» 65% من مقاتليهم بخطوط الجبهة
مسلحو تيغراي يعلنون «فك ارتباط» 65% من مقاتليهم بخطوط الجبهة
ثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا ورفع حالة التأهب لأعلى مستوى
ثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا ورفع حالة التأهب لأعلى مستوى
مخاوف من التصعيد التركي في مناطق سيطرة فصائل سورية موالية لأنقرة
مخاوف من التصعيد التركي في مناطق سيطرة فصائل سورية موالية لأنقرة
الرئيس الكولومبي يعلن أول اتفاق مع مسلحي «جيش التحرير الوطني»
الرئيس الكولومبي يعلن أول اتفاق مع مسلحي «جيش التحرير الوطني»
أميركا تتوقع استمرار تباطؤ وتيرة القتال في أوكرانيا لعدة أشهر
أميركا تتوقع استمرار تباطؤ وتيرة القتال في أوكرانيا لعدة أشهر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل...
القضاء البلغاري يوجه الاتهام لخمسة مشتبه بهم في اعتداء إسطنبول
القضاء البلغاري يوجه الاتهام لخمسة مشتبه بهم في اعتداء ......
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة ......
زيلينسكي: 10 ملايين أوكراني من دون كهرباء
زيلينسكي: 10 ملايين أوكراني من دون كهرباء...
السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة العظمى»
السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة ......
المزيد
«إيكواس» تطلب من مالي الإفراج عن 46 جنديا من ساحل العاج قبل يناير
«إيكواس» تطلب من مالي الإفراج عن 46 جنديا من ساحل العاج قبل ......
رسالة تحذير أميركية لحكومة نتانياهو المرتقبة بشأن الاستيطان
رسالة تحذير أميركية لحكومة نتانياهو المرتقبة بشأن الاستيطان...
مقتل 9 جنود في انفجار عبوات ناسفة بمالي الشهر الماضي
مقتل 9 جنود في انفجار عبوات ناسفة بمالي الشهر الماضي...
أميركا تتوقع استمرار تباطؤ وتيرة القتال في أوكرانيا لعدة أشهر
أميركا تتوقع استمرار تباطؤ وتيرة القتال في أوكرانيا لعدة ......
الرئيس الكولومبي يعلن أول اتفاق مع مسلحي «جيش التحرير الوطني»
الرئيس الكولومبي يعلن أول اتفاق مع مسلحي «جيش التحرير ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط