رسالة تحذير أميركية لحكومة نتانياهو المرتقبة بشأن الاستيطان

القاهرة - بوابة الوسط

وعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، بمواصلة معارضة الاستيطان الإسرائيلي أو ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، لكنه أكد أنه سيحكم على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المرتقبة بحسب أعمالها وليس حسب الشخصيات فيها من اليمين المتطرف.

ونقلت وكالة «فرانس برس» تصريحات بلينكن أمام «جاي ستريت» (J Street) وهي مجموعة ضغط أميركية يسارية مساندة لإسرائيل: «سنواصل أيضًا معارضة لا لبس فيها لأي أعمال تقوض آفاق حل الدولتين بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، توسيع المستوطنات أو خطوات في اتجاه ضم أراض في الضفة الغربية أو تغيير في الوضع التاريخي القائم للمواقع المقدسة وعمليات الهدم والإخلاء والتحريض على العنف».