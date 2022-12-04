بريطانيا قد تستعين بالجيش لتخفيف أثر الإضرابات

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، ناظم الزهاوي، اليوم الأحد، إن الحكومة البريطانية قد تستعين بالجيش للمساعدة في ضمان استمرار الخدمات العامة، إذا أضرب العاملون في قطاعات رئيسية، من بينها هيئة الصحة العامة.

وقال الزهاوي لقناة «سكاي نيوز»، «رسالتنا للنقابات العمالية هي أن هذا ليس وقت الإضراب بل وقت السعي والتفاوض.. لكن في غياب ذلك من المهم أن يكون لدى الحكومة.. خطط بديلة»، بحسب وكالة «رويترز».

«ندرس الاستعانة بالجيش»

وتابع «ندرس الاستعانة بالجيش، بقوة استجابة متخصصة... بالطاقة القصوى»، مضيفًا أنه يمكن الاستعانة بالجيش لقيادة سيارات الإسعاف.

- وزير النقل البريطاني: رواتب القطاع العام لا تواكب التضخم

والأحد الماضي، قال وزير النقل البريطاني مارك هاربر، إن رواتب القطاع العام في البلاد لن تكون قادرة على مواكبة التضخم المرتفع، فيما تواجه البلاد موجة من النزاعات العمالية.

وتنتشر الإضرابات عبر شبكة النقل البريطانية، وفي الأسبوع قبل الماضي أعلنت نقابة كلية التمريض الملكية البريطانية مواعيد الإضراب الأول لأعضائها منذ أكثر من 100 عام، بحسب وكالة «رويترز».