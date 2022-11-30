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البيت الأبيض يعلق على مقتل زعيم تنظيم «داعش» القرشي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 نوفمبر 2022, 08:46 مساء
البيت الأبيض يعلق على مقتل زعيم تنظيم «داعش» القرشي
الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي. (الإنترنت)
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 قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحفيين إن البيت الأبيض رحب بنبأ مقتل زعيم تنظيم «داعش»  أبو الحسن الهاشمي القرشي.

وأضاف كيربي عندما سئل عن أنباء وفاة زعيم التنظيم «نرحب بإعلان أن زعيما آخر لتنظيم داعش لم يعد يمشي على وجه الأرض»، بحسب «رويترز».

أعلن تنظيم «داعش» الأربعاء مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي من دون أن يحدد مكان أو تاريخ مقتله، في تسجيل صوتي نسبه إلى الناطق باسمه.

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وقال الناطق باسم التنظيم أبوعمر المهاجر في التسجيل الذي نشرته حسابات «متطرفة» إن القرشي «قتل وهو يراغم أعداء الله ويجالدهم فقتل منهم ما شاء الله أن يقتل ثم قتل كما يقتل الرجال في سوح الوغى والنزال»، معلنًا تعيين الشيخ أبوالحسين الحسيني القرشي «خليفة للمسلمين»، بحسب «فرانس برس».

ولم يقدم الناطق أي تفاصيل حول الزعيم الجديد لكنه وصفه بأنه من «قدامى المجاهدين»، داعياً عناصر التنظيم المتطرف إلى مبايعته.

هزيمة أولى في العراق ثم في سورية
ومني تنظيم «داعش»، الذي سيطر في العام 2014 على مناطق واسعة في سورية والعراق، بهزيمة أولى في العراق ثم في سورية. لكن عناصره المتوارين لا يزالون يشنون هجمات وإن محدودة في البلدين خصوصاً ضد القوى الأمنية. كما يتبنى هجمات في دول أخرى حول العالم.

وكتب الباحث ومدير تحرير مجلة «نيولاينز» حسن حسن، وهو مؤلف كتاب عن تنظيم «داعش»، في تغريدة أن الهاشمي قد يكون قتل «بالصدفة في غارة أو قتال من دون أن تكون الجهة التي قتله تعلم من هو» إن كانت الولايات المتحدة أو القوات العراقية أو المقاتلين الأكراد. وأضاف «هذا أمر غير مسبوق لكنه محتمل».

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