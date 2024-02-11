ريال مدريد يفقد بيلينغهام 3 أسابيع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي ريال مدريد أن لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام يعاني من التواء شديد في الكاحل الأيسر سيبعده عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع.

بيلينغهام يغيب 4 مباريات

وأوضح التقرير الطبي الذي نشره ريال مدريد، اليوم الأحد، أن بيلينغهام خضع لفحوصات اليوم أظهرت معاناته من هذه الإصابة التي سوف تحول دون مشاركته فيما يصل إلى أربع مباريات.

وبهذه الإصابة ينضم بيلينغهام إلى الألماني أنطونيو روديجر الذي سيغيب هو الآخر عن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام لايبزيغ بعد غدٍ الثلاثاء، وفي حال عدم تعافيه مبكرًا، سيغيب بيلينغهام أيضًا عن مباريات رايو فاييكانو وإشبيلية وفالنسيا.

ويعد بيلينغهام وروديغر أحدث المنضمين لقائمة مصابي ريال مدريد التي تضم تيبو كورتوا وإيدر ميليتاو وديفيد آلابا.

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وأصيب بيلينغهام خلال مواجهة جيرونا أمس السبت، وغادر الملعب في الدقيقة 57 بعدما سجل ثنائية عزز بها صدارته لجدول هدافي الدوري الإسباني بـ16 هدفًا.