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«فيفا» يكشف حقيقة استخدام البطاقة الزرقاء في مباريات كرة القدم

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 فبراير 2024, 10:31 مساء
«فيفا» يكشف حقيقة استخدام البطاقة الزرقاء في مباريات كرة القدم
مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم في سويسرا (أرشيفية: الإنترنت)
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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن الاتجاه لاستخدام البطاقة الزرقاء في مباريات كرة القدم في الفترة المقبلة.

«فيفا» يؤكد حاجة الفكرة للدراسة
وأكدت تقارير أن البطاقة الزرقاء سيتم استخدامها في المباريات الكبيرة، بهدف طرد اللاعب لمدة عشر دقائق في حال قام بخطأ تكتيكي أو اعترض على حكم اللقاء.

وفي بيان رسمي، نفى «فيفا» الأنباء المتعلقة بإمكانية تطبيق قانون البطاقة الزرقاء في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الفكرة ستخضع لاختبارات في البداية.

وقال بيان «فيفا»: «يرغب الاتحاد الدولي لكرة القدم في توضيح أن التقارير حول استخدام ما يسمى بالبطاقة الزرقاء في مباريات كرة القدم الكبيرة غير صحيحة وسابقة لأوانها».

وأضاف البيان: «أي تجارب من هذا القبيل حال تنفيذها يجب أن تقتصر على الاختبار بطريقة مسؤولة على المستويات الأدنى، وهو الموقف الذي يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم التأكيد عليه عند مناقشة هذا البند من جدول الأعمال في الجمعية العامة لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في 2 مارس المقبل».

من جانبها، قالت جريدة «تليغراف» البريطانية، إن مشرعي كرة القدم في مجلس الاتحاد الدولي وافقوا رسميًا على تجربة البطاقة الزرقاء في كرة القدم، وأضافت أن البطاقة الزرقاء سيتم إشهارها في المباريات من أجل طرد اللاعب لمدة عشر دقائق في حال قام بخطأ تكتيكي أو اعترض على حكم اللقاء.

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وأوضحت جريدة «تليغراف» أنه في حال حصول اللاعب على بطاقة زرقاء مرتين في المباراة، هذا يعني رسميًا حصوله على كارت أحمر، ويُطرد من المباراة، وأخيرًا، حال حصول اللاعب على كارت أزرق وكارت أصفر في المباراة هذا يعني رسميًا على حصوله على كارت أحمر.

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