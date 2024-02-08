أرقام قياسية في مسيرة قطر لنهائي كأس آسيا

القاهرة - بوابة الوسط

بتأهله إلى المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا، واصل المنتخب القطري تألقه في البطولة القارية للمرة الثانية على التوالي، ليضمن لمشهد الختام أن يكون عربياً للمرة الثالثة في تاريخ البطولة، بعد نهائي بطولتي 1996 بين الإمارات والسعودية، ونهائي 2007 بين العراق والسعودية.

تأهل مستحق لقطر وتاريخي للأردن

تأهل منتخب قطر إلى المباراة النهائية بفوزه في نصف النهائي على نظيره الإيراني 3-2، على استاد الثمامة، ليواجه منتخب الأردن المتأهل للمرة الأولى في تاريخه لهذا الدور، بعد غد السبت، على استاد لوسيل، الذي شهد لقاء الافتتاح بين قطر ولبنان، وفقا لتقرير وكالة الأنباء الإماراتية.

وأصبح المنتخب القطري الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي خسارة حتى الآن في كأس آسيا، بعدما أنهى مرحلة المجموعات بالعلامة الكاملة، مستكملاً الأدوار الإقصائية بالفوز حتى الوصول إلى المباراة النهائية، ومواصلاً سلسلة اللاهزيمة في البطولة القارية على مدار نسختين متتاليتين من دون أي خسارة، مع خوضه المباراة رقم 13، فيما تعادل بمباراة واحدة أمام أوزباكستان 1-1، في ربع نهائي البطولة الحالية، لكنه حسمها في النهاية بركلات الترجيح.

قطر تكسر العقدة الإيرانية

وبالفوز على إيران، تمكن المنتخب القطري من كسر عقدة مواجهاته مع المنتخب الإيراني في كأس آسيا، حيث التقيا من قبل في مواجهتين بالبطولة، فازت إيران فيهما الأولى في العام 1988، 2-0، والثانية في العام 2015، 1-0.

وقال مدرب المنتخب القطري، ماركيز لوبيز: «سعيد للغاية بما قدمه الفريق، وبتأهله إلى المباراة النهائية، الجميع قدم أفضل ما لديه، بقيت الآن أمامنا خطوة واحدة من أجل الحفاظ على اللقب».

وأضاف: «اللاعبون ينفذون ما أطلبه منهم في الملعب، وجودي منذ فترة قصيرة مع المنتخب لم يكن عائقاً، أعرف الجميع جيداً، هم لاعبون رائعون».

وأشاد المدرب باللاعب أكرم عفيف هداف الفريق، مؤكداً أنه لاعب مختلف ويعرف جيداً كيفية صناعة الفارق.

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واقترب أكرم عفيف من التتويج بلقب هداف بطولة كأس آسيا، بعدما وصل إلى خمسة أهداف، وبفارق هدف واحد عن العراقي أيمن حسين الذي سجل ستة أهداف.

وبالتأهل إلى المباراة النهائية، عزز المنتخب القطري آماله بالاحتفاظ باللقب، وفي حال تحقيق ذلك سيصبح المنتخب الخامس الذي يحتفظ باللقب على مدار بطولتين متتاليتين أو أكثر بعد كل من كوريا الجنوبية التي فازت ببطولتي 1956و 1960، وإيران في أعوام 1968، و1972، و1976، والسعودية ببطولتي 1984، و1988، واليابان التي فازت ببطولتي 2000، و2004.