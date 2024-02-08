الدوري الإيطالي يشهد جولة المواجهات الكبيرة

القاهرة - بوابة الوسط

تشهد منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، مباراتي قمة تجمع الأولى بين روما وضيفه إنتر ميلان، فيما يستضيف ميلان فريق نابولي.

روما يستعين بروح دي روسي

على ملعب الأولمبيكو، يسعى روما إلى استثمار الروح العالية في الفريق تحت قيادة مديره الفني الجديد دانييلي دي روسي، حيث حقق في الجولة الماضية فوزاً كبيراً على كالياري 4-0.

ومنذ تولي دي روسي المهمة عقب إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو في منتصف يناير الماضي، حقق الفريق ثلاثة انتصارات متتالية على فيرونا 2-1، وعلى ساليرنيتانا بالنتيجة نفسها، قبل الفوز الكبير على كالياري، بحسب وكالة «رويترز».

ويحتل روما المركز الخامس برصيد 38 نقطة، ويأمل في تحقيق فوز ثمين يصعد من خلاله للمركز الرابع في حال تعثر أتالانتا في مواجهته مع جنوى بنفس الجولة.

على الجانب الآخر، يدخل إنتر ميلان المواجهة وهو المرشح الأبرز للفوز بالنقاط الثلاث، ويسعى لتحقيق الفوز والابتعاد في صدارة الترتيب، بعدما تغلب في الجولة الماضية على ملاحقه المباشر يوفنتوس في قمة مباريات الجولة الماضية.

ويتصدر إنتر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة، بفارق أربع نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، علماً بوجود مباراة مؤجلة لإنتر ميلان.

طموحات نابولي وميلان

وفي مباراة قمة أخرى، يحل نابولي ضيفاً على ميلان في مواجهة ستكون متباينة الطموحات بين الفريقين.

ويحاول ميلان صاحب المركز الثالث برصيد 49 نقطة، تحقيق فوز يقربه من المركز الثاني الذي يحتله يوفنتوس، فيما يسعى نابولي صاحب المركز السابع برصيد 35 نقطة، لخطف النقاط الثلاث من أجل المضي قدما في طموحه لاحتلال أحد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.

وبالرغم من الانتقادات الموجهة لمدربه ستيفانو بيولي، فإن ميلان يواصل الانتصارات، وحقق الفوز في خمس مباريات من آخر ست مباريات خاضها، وتعادل في مباراة وحيدة.

على الجانب الآخر، فاز نابولي في الجولة الماضية على هيلاس فيرونا بعد فترة من تذبذب النتائج، لكنه سيحتاج لمجهود كبير من أجل المنافسة على المراكز الأولى.

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من جانبه، يأمل يوفنتوس في تعثر إنتر ميلان أمام روما، وتحقيق الفوز على أودينيزي، حينما يلتقيان في ختام مباريات الجولة. ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 53 نقطة، فيما يحتل أودينيزي المركز 16 برصيد 19 نقطة.

وبقيادة مدربه أليغري، لا يبدو يوفنتوس مهتماً بالفوز باللقب أكثر من اهتمامه بالتواجد في مراكز المقدمة، والعودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو الهدف الذي أعلنه المدرب مطلع الموسم الجاري.

لكن الأرقام تؤكد أن يوفنتوس لايزال قريباً من الفوز باللقب، حتى مع تفوق إنتر ميلان عليه في الجولة الماضية، وعدم احتمالية تعثر منافسه سواء في مباراة روما أو المباريات التي تليها.