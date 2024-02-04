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أليغري يرد على إنزاغي قبل «معركة القط والفأر» بين إنتر ويوفنتوس.. الليلة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 فبراير 2024, 06:00 مساء
أليغري يرد على إنزاغي قبل «معركة القط والفأر» بين إنتر ويوفنتوس.. الليلة
مباراة سابقة بين إنتر ويوفنتوس في الدوري الإيطالي. (أرشيفية : الإنترنت)
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قلل مدرب إنتر ميلان سيموني إنزاغي، ومدرب يوفنتوس، ماسيميليانو أليغري، من أهمية مواجهة الفريقين في قمة للظفر بالصدارة اليوم الأحد، المقرر إقامتها في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت ليبيا، مع احتدام المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

ويخوض إنتر ويوفنتوس معركة القط والفأر على المركز الأول في معظم فترات الموسم. ويتصدر إنتر وله مباراة مؤجلة الدوري برصيد 54 نقطة متقدمًا بنقطة واحدة عن يوفنتوس ثاني الترتيب.

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وقال إنزاغي للصحفيين السبت: «مباراة مهمة للغاية. لكنها لن تحسم أي شيء»، حسب «رويترز».

ورد أليغري على تصريحات إنزاغي خلال مؤتمر صحفي آخر. وقال : «إنها ليست نقطة تحول حاسمة، التفوق بثلاث نقاط يمكنك تعويضه في بضع مباريات. علينا الحصول على النقاط للوصول لهدفنا هذا الموسم وهو بلوغ دوري أبطال أوروبا».

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