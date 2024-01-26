رئيس نابولي يؤكد رحيل أوسيمين وينفي التعاقد مع مورينيو

القاهرة - بوابة الوسط

أزال رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لاورينتيس، أية شكوك حول مستقبل النادي، وأكد أن اللاعب النيجيري فيكتور أوسيمين سيرحل عن الفريق في الصيف المقبل، وأن مركز المدرب لن يشغله البرتغالي جوزيه مورينيو.

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وقال دي لاورينتيس عقب انتهاء الجمعية العامة لرابطة الدوري الإيطالي التي عُقدت اليوم الجمعة في مدينة ميلانو: «فيما يخص أوسيمين فنحن نعلم تماماً أنه سيرحل إلى ريال مدريد أو باريس سان جيرمان أو فريق إنجليزي في الصيف المقبل»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية.

وبهذا وضع رجل الأعمال الإيطالي ورئيس نادي نابولي حداً للشائعات التي أطلقها أوسيمين نفسه منذ بضعة أيام من خلال تصريحات لجريدة «الغارديان» أثناء تواجده في كوت ديفوار للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وصرّح المهاجم النيجيري قائلاً: «اتخذت بالفعل قراراً بشأن الخطوة المقبلة التي سأتخذها بنهاية الموسم. لدي خطتي وأعلم ما أود فعله والخطوة المقبلة التي سأتخذها».

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على جانب آخر، تسببت إقالة مورينيو من تدريب فريق روما في انتشار العديد من الشائعات حول مستقبل المدرب البرتغالي، وتكهن البعض أولاً ذهابه للمملكة العربية السعودية، ثم ارتبط اسمه بنادي نابولي.

وأوضح رئيس نابولي: «أعتقد أن مستقبل مورينيو سيكون خارج إيطاليا، فهو بالتأكيد لن يأتي لنابولي».