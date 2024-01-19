صفقة أوسيمين تهدد بسجن رئيس نادي نابولي

القاهرة - بوابة الوسط

يواجه رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لاورينتيس، احتمالية محاكمته بتهمة تزوير الحسابات، وذلك بعدما أغلقت نيابة روما، اليوم الجمعة، التحقيقات في صفقة النيجيري فيكتور أوسيمين الذي تعاقد معه الفريق الإيطالي في صيف 2020 قادماً من نادي ليل الفرنسي.

توجيه تهمة التزوير لرئيس نابولي

وفي نهاية تحقيقاتها ضمت النيابة أوريليو دي لاورينتيس والجمعية الرياضية إلى قائمة المشتبه بهم في القضية، ووجهت له تهمة تزوير مفترضة في الحسابات المرتبطة بصفقة أوسيمين، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وكلّفت صفقة شراء أوسيمين نجم منتخب نيحيريا نابولي ما يزيد على 71 مليون يورو، وهو أكبر استثمار في تاريخ النادي، حيث وعد وقتها بدفع المبلغ على خمسة أعوام، ومع ذلك دفع خمسين مليوناً فقط، وأدرج في الاتفاق انتقال أربعة لاعبين آخرين تبلغ قيمتهم ما يزيد قليلاً على 21 مليون يورو.

ومثلما حدث في قضية نادي يوفنتوس، فإن التحقيقات تشير إلى وجود «مكاسب رأسمالية وهمية» محتملة لتضخيم سعر القيمة التسويقية لهؤلاء اللاعبين الأربعة، وبالتالي توفير الأموال في السنوات المالية والضرائب.

يذكر أن اللاعبين الأربعة لم يلعبوا مطلقاً في صفوف النادي الفرنسي، وانتهى بهم الحال في أندية بدوري الدرجة الثالثة الإيطالي ومسابقات مماثلة.

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ومن المقرر أن يمثل دي لاورينتيس أمام نيابة روما خلال الأيام المقبلة للإدلاء بأقواله.