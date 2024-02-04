«فيفا» يعلن اسم الملعب المضيف لنهائي مونديال 2026

القاهرة - بوابة الوسط

سيكون ملعب «ميتلايف ستاديوم» في نيويورك، وتحديداً إيست راثرفورد في نيوجيرسي، مسرحاً للمباراة النهائية لمونديال 2026 وفق ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأحد.



وتقام النسخة الـ23 من النهائيات العالمية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى عوضاً عن 32.



وكان الملعب الذي يحتضن مباريات فريقي نيويورك جاينتس ونيويورك جيتس في دوري كرة القدم الأميركية (أن أف أل)، يتنافس على شرف استضافة النهائي مع «أي تي أند تي ستاديوم» في دالاس و«إينغلوود» في كاليفورنيا.



وسبق أن أعلن رئيس الاتحاد الدولي لـ«فيفا» أن ملعب «أستيكا» في مكسيكو سيتي سيكون على موعد مع افتتاح كأس العالم 2026 في كرة القدم.



«أستيكا» أول ملعب يستضيف افتتاح المونديال ثلاث مرات

وسيصبح «أستيكا» أول ملعب يستضيف المباراة الافتتاحية لكأس العالم ثلاث مرات، بعدما سبق له إعطاء إشارة انطلاق نهائيات 1970 و1986، إضافة إلى استضافته للمباراتين النهائيتين في تلك النسختين حيث توجت البرازيل على حساب إيطاليا (4-1) والأرجنتين على حساب ألمانيا الغربية (3-2) تواليًا.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في 19 يناير الماضي، الرابع من فبراير موعدًا للإعلان عن جدول مباريات بطولة كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وذكر «فيفا» عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أنه سيجري الكشف عن الجدول عبر بث مباشر لقنوات من كندا والمكسيك والولايات المتحدة، إلى جانب المنصة الرسمية للاتحاد الدولي «فيفا بلس».