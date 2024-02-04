  • Alwasat News
Atwasat

«فيفا» يعلن اسم الملعب المضيف لنهائي مونديال 2026

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 فبراير 2024, 11:37 مساء
«فيفا» يعلن اسم الملعب المضيف لنهائي مونديال 2026
ملعب «ميتلايف ستاديوم» في نيويورك. (أرشيفية: الإنترنت)
WTV_Frequency

سيكون ملعب «ميتلايف ستاديوم» في نيويورك، وتحديداً إيست راثرفورد في نيوجيرسي، مسرحاً للمباراة النهائية لمونديال 2026 وفق ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأحد.

وتقام النسخة الـ23 من النهائيات العالمية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى عوضاً عن 32.

وكان الملعب الذي يحتضن مباريات فريقي نيويورك جاينتس ونيويورك جيتس في دوري كرة القدم الأميركية (أن أف أل)، يتنافس على شرف استضافة النهائي مع «أي تي أند تي ستاديوم» في دالاس و«إينغلوود» في كاليفورنيا.

وسبق أن أعلن رئيس الاتحاد الدولي لـ«فيفا» أن ملعب «أستيكا» في مكسيكو سيتي سيكون على موعد مع افتتاح كأس العالم 2026 في كرة القدم.

«أستيكا» أول ملعب يستضيف افتتاح المونديال ثلاث مرات
وسيصبح «أستيكا» أول ملعب يستضيف المباراة الافتتاحية لكأس العالم ثلاث مرات، بعدما سبق له إعطاء إشارة انطلاق نهائيات 1970 و1986، إضافة إلى استضافته للمباراتين النهائيتين في تلك النسختين حيث توجت البرازيل على حساب إيطاليا (4-1) والأرجنتين على حساب ألمانيا الغربية (3-2) تواليًا.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في 19 يناير الماضي، الرابع من فبراير موعدًا للإعلان عن جدول مباريات بطولة كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وذكر «فيفا» عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أنه سيجري الكشف عن الجدول عبر بث مباشر لقنوات من كندا والمكسيك والولايات المتحدة، إلى جانب المنصة الرسمية للاتحاد الدولي «فيفا بلس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تندد بـ«الجرائم الإسرائيلية».. مظاهرات حاشدة في أوروبا لوقف الحرب على غزة

تندد بـ«الجرائم الإسرائيلية».. مظاهرات حاشدة في أوروبا لوقف الحرب على غزة
سيناريو «مبابي» و«ريال مدريد» يعود لواجهة الدراما الكروية من جديد

سيناريو «مبابي» و«ريال مدريد» يعود لواجهة الدراما الكروية من جديد
«ملعب الوسط» يحلل مباريات «دورينا» ويكشف أفضل الفرق بالأرقام في مرحلة الذهاب.. الأحد

«ملعب الوسط» يحلل مباريات «دورينا» ويكشف أفضل الفرق بالأرقام في مرحلة الذهاب.. ...
أليغري يرد على إنزاغي قبل «معركة القط والفأر» بين إنتر ويوفنتوس.. الليلة

أليغري يرد على إنزاغي قبل «معركة القط والفأر» بين إنتر ويوفنتوس.. الليلة
تشريح القنفذ ـ القذافي وأفريقيا (24)

تشريح القنفذ ـ القذافي وأفريقيا (24)
شاهد على «صباح الوسط»: الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس الحركة الكشفية

شاهد على «صباح الوسط»: الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس الحركة الكشفية
حفل توقيع «ثنائي» للمؤرخ سالم الكبتي والروائية نهلة العربي في مكتبة الكون

حفل توقيع «ثنائي» للمؤرخ سالم الكبتي والروائية نهلة العربي في مكتبة الكون
«مئوية ليبيا» الحلقة (13): توافق وطني .. تكوين جيش .. حرب التحرير

«مئوية ليبيا» الحلقة (13): توافق وطني .. تكوين جيش .. حرب التحرير
كاريكاتير حليم - البرلمان في ليبيا

كاريكاتير حليم - البرلمان في ليبيا
«أونروا»: سكان غزة يموتون أمام أعين العالم

«أونروا»: سكان غزة يموتون أمام أعين العالم
ما تأثير قرارات «المركزي» على سعر الدولار؟

ما تأثير قرارات «المركزي» على سعر الدولار؟
شاهد: ساحل العاج تبلغ نصف النهائي بفوز قاتل على مالي

شاهد: ساحل العاج تبلغ نصف النهائي بفوز قاتل على مالي
خوذة الواقع الافتراضي من «آبل» بـ3500 دولار تدخل السوق الأميركية

خوذة الواقع الافتراضي من «آبل» بـ3500 دولار تدخل السوق الأميركية
جريدة فرنسية تستعرض أبعاد عودة السنوسي إلى طرابلس وتقترح الاستفتاء على مبادرته

جريدة فرنسية تستعرض أبعاد عودة السنوسي إلى طرابلس وتقترح الاستفتاء على مبادرته
«الإذاعة الفرنسية»: روسيا تعزز وجودها في منطقة الساحل عبر ليبيا و3 دول

«الإذاعة الفرنسية»: روسيا تعزز وجودها في منطقة الساحل عبر ليبيا و3 دول
«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة

«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة
شروط ساسة ليبيا تعرقل محاولات إنعاش «مبادرة باتيلي»

شروط ساسة ليبيا تعرقل محاولات إنعاش «مبادرة باتيلي»
شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الأندية للتصدي للتجاوزات الجماهيرية

شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الأندية للتصدي ...
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
قطر تتخطى أوزبكستان إلى نصف نهائي كأس آسيا
قطر تتخطى أوزبكستان إلى نصف نهائي كأس آسيا
شاهد: ساحل العاج تبلغ نصف النهائي بفوز قاتل على مالي
شاهد: ساحل العاج تبلغ نصف النهائي بفوز قاتل على مالي
جنوب أفريقيا يطيح بالرأس الأخضر ويعبر لنصف نهائي كأس الأمم
جنوب أفريقيا يطيح بالرأس الأخضر ويعبر لنصف نهائي كأس الأمم
فيورنتينا ينعي الطائر السويدي الصغير عن عمر 89 عامًا
فيورنتينا ينعي الطائر السويدي الصغير عن عمر 89 عامًا
أليغري يرد على إنزاغي قبل «معركة القط والفأر» بين إنتر ويوفنتوس.. الليلة
أليغري يرد على إنزاغي قبل «معركة القط والفأر» بين إنتر ويوفنتوس.....
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. الأهلي طرابلس يتوج ببرونزية بطولة دبي الدولية لكرة السلة
شاهد.. الأهلي طرابلس يتوج ببرونزية بطولة دبي الدولية لكرة ......
أمم أفريقيا: منتخب مصر ينتزع بطاقة دور الـ16 من أنياب كاب فيردي
أمم أفريقيا: منتخب مصر ينتزع بطاقة دور الـ16 من أنياب كاب ......
تونس تودّع كأس أمم أفريقيا وتأهل جنوب أفريقيا وناميبيا إلى دور الـ16
تونس تودّع كأس أمم أفريقيا وتأهل جنوب أفريقيا وناميبيا إلى ......
كأس أمم أفريقيا: خروج النجم المصري صلاح مصابا أمام غانا
كأس أمم أفريقيا: خروج النجم المصري صلاح مصابا أمام غانا...
الركراكي يقود منتخب المغرب ضد جنوب أفريقيا بكأس الأمم الأفريقية بعد إلغاء إيقافه
الركراكي يقود منتخب المغرب ضد جنوب أفريقيا بكأس الأمم ......
المزيد
«فيفا» يعلن اسم الملعب المضيف لنهائي مونديال 2026
«فيفا» يعلن اسم الملعب المضيف لنهائي مونديال 2026...
«فيفا»: افتتاح مونديال 2026 على ملعب «أستيكا» في مكسيكو سيتي
«فيفا»: افتتاح مونديال 2026 على ملعب «أستيكا» في مكسيكو سيتي...
سيناريو «مبابي» و«ريال مدريد» يعود لواجهة الدراما الكروية من جديد
سيناريو «مبابي» و«ريال مدريد» يعود لواجهة الدراما الكروية من......
أليغري يرد على إنزاغي قبل «معركة القط والفأر» بين إنتر ويوفنتوس.. الليلة
أليغري يرد على إنزاغي قبل «معركة القط والفأر» بين إنتر ......
فيورنتينا ينعي الطائر السويدي الصغير عن عمر 89 عامًا
فيورنتينا ينعي الطائر السويدي الصغير عن عمر 89 عامًا...
المزيد