بهدف قاتل.. غينيا تخطف بطاقة التأهل لدور الثمانية بكأس أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

سجل محمد بايو هدفًا في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليقود منتخب غينيا للفوز 1-0 على غينيا الاستوائية، والتأهل لدور الثمانية في كأس أمم أفريقيا، اليوم الأحد.

غينيا الاستوائية لعبت بــ10 لاعبين

وينتظر منتخب غينيا الفائز من مواجهة مصر والكونغو الديمقراطية التي تقام في وقت لاحق اليوم، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

ولعب منتخب غينيا الاستوائية بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 56، بعد طرد فيدريكو بيكورو إثر تدخل عنيف على بايو.

وأهدر إميليو نسوي ركلة جزاء في الدقيقة 69، إذ ارتطمت تسديدته بالقائم الأيسر.

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وظن الجميع أن المباراة في طريقها للأشواط الإضافية، لكن سجل بايو هدفًا بضربة رأس من مدى قريب، بعد تمريرة عرضية من الجهة اليمنى، ليقود بلاده للتأهل لدور الثمانية.