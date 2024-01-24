استمرار إقامة كأس رابطة الأندية الإنجليزية بنظام الذهاب والإياب

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، المسؤولة عن أندية الأقسام من الثاني إلى الرابع، اليوم الأربعاء، أنها لن تغير الشكل الحالي من دور نصف النهائي ببطولة كأس الرابطة، الذي يقام بنظام الذهاب والإياب في الموسم المقبل.

رابطة الأندية الإنجليزية مستعدة لتغيير شكل البطولة

وعلى الرغم من هذا القرار، فإن رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أبدت استعدادها لتغيير الشكل الحالي للبطولة في حالة التوصل لاتفاق مع رابطة أندية الدوري الممتاز حول ضخ أموال أكثر لأندية الدرجات الأدنى، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

وقال الرئيس التنفيذي للرابطة تريفور بيرش: «الرابطة ملتزمة بالنظر في أجندة المباريات مرة أخرى، ولكن هذه التغييرات لا يمكن أن تحدث بشكل أحادي، ويجب أن يكون هناك تعويض كبير من رابطة الدوري الممتاز وأنديتها».

ولا تأتي الرغبة في تقليل عدد المباريات التي يجري لعبها في كأس الرابطة من الجدول الزمني المزدحم بشكل متزايد، الذي يتعين على اللاعبين مواجهته فحسب، ولكن زيادة عدد الأندية التي ستشارك في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل إلى 36 ناديا ستؤدي إلى استغلال ثلاثة من الأسابيع التي كانت تلعب فيها بطولة كأس الرابطة في لعب مباريات دوري أبطال أوروبا.

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ومنذ نشأة بطولة كأس الرابطة العام 1961، تلعب مباريات نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، كما هي الحال هذا الموسم في مباراتي تشيلسي وميدلسبره، وليفربول أمام فولهام.