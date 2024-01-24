إقالة مدرب كوت ديفوار بعد النتائج المتواضعة في كأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إقالة مدرب المنتخب الأول، جيان لويس جاسيه، ومساعده أديغوا جيسيليان، بعد النتائج المتواضعة التي حققها منتخب كوت ديفوار في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

منتخب كوت ديفوار يكتفي بالمركز الثالث

وأنهى منتخب كوت ديفوار مشاركته في مرحلة المجموعات محتلا المركز الثالث بالمجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد ثلاث نقاط، بعد فوز وحيد على غينيا بيساو 2-0 في مباراة الافتتاح، قبل أن يخسر من منتخب نيجيريا 0-1، ثم تلقى خسارة قاسية من غينيا الاستوائية 0-4، لتتضاءل آماله في التأهل لدور الـ16، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

تعد إقالة جيان لويس جاسيه أحدث حلقة في مسلسل إقالة المدربين في أعقاب فشل المنتخبات ببطولة كأس الأمم الأفريقية في التأهل لدور الـ16، حيث أنهى الاتحاد الجزائري، اليوم الأربعاء، عقد المدرب جمال بلماضي، وسبقه الاتحاد الغاني، أمس الثلاثاء، بإقالة المدرب الأيرلندي كريس هويتون.

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كما تقدم توم سانتفيت باستقالته من تدريب منتخب جامبيا في أعقاب الخروج من كأس الأمم الأفريقية بخسارته أمام الكاميرون، بينما كان الجزائري عادل عمروش، مدرب منتخب تنزانيا، خامس الضحايا في البطولة الأفريقية، وإن كان قرار إقالته بسبب إيقافه ثماني مباريات على خلفية تصريحاته ضد الاتحاد المغربي لكرة القدم.