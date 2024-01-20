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خروج البولندية شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً من الدور الثالث في بطولة أستراليا للتنس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 يناير 2024, 01:42 مساء
خروج البولندية شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً من الدور الثالث في بطولة أستراليا للتنس
البولندية إيغا شفيونتيك. (إنترنت)
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توقفت سلسلة من 18 انتصاراً متتالياً للبولندية إيغا شفيونيتك، المصنفة أولى عالمياً، عندما مُنيت، السبت، بخسارة صادمة.

الخسارة الكبيرة للبولندية إيغا شفيونيتك جاءت أمام التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا 3-6 و6-3 و6-4 في الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى، حسب وكالة «فرانس برس».

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وكانت حاملة أربعة ألقاب كبرى في طريقها إلى دور الـ16 بعد إحرازها أول مجموعة، لكن ابنة التاسعة عشرة قلبت تخلفها، وحققت فوزاً هو الأبرز في مسيرتها اليافعة.

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