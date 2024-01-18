هندرسون يتكبد خسارة فادحة بعد فسخ عقده مع الاتفاق السعودي

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت تقارير صحفية بريطانية أن قرار الإنجليزي جودران هندرسون لاعب الاتفاق السعودي بفسخ عقده مع النادي سيكبده خسارة مالية كبيرة تتمثل في الأموال التي كان سيحصل عليها فيما لو استمر ضمن صفوف النادي السعودي حتى نهاية مدة عقده.

هندرسون يكتفي بـ6 أشهر مع الاتفاق

وقالت جريدة «ميرور» البريطانية إن جودران هندرسون خسر أموالًا طائلة عقب قرار فسخ عقده مع الاتفاق السعودي بعد ستة أشهر فقط من انضمامه إلى الفريق في الصيف الماضي.

أوضحت الجريدة البريطانية أن هندرسون في طريقه للانتقال إلى نادي أياكس الهولندي بعدما توصل إلى اتفاق على التفاصيل كافة مع مسؤولي النادي.

وأضافت إن هندرسون (33 عامًا) كان يحصل على راتب أسبوعي يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني من نادي الاتفاق بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات، ما يعني أنه كان سيحصل طوال فترة تواجده مع الفريق السعودي على ما يصل إلى 12 مليونًا و600 ألف جنيه إسترليني.

- مجتمع المثليين يهاجم هندرسون بصيحات استهجان بعد انتقاله للدوري السعودي.. وساوثغيت ينتقد

- الاتفاق السعودي يضم جوردان هندرسون من ليفربول

وأشارت إلى أن عقد هندرسون مع أياكس يعد أقل بفارق كبير عن عقده مع الاتفاق السعودي، حيث سيحصل لاعب ليفربول السابق على راتب أسبوعي يبلغ 110 آلاف جنيه إسترليني فقط، أي أن الخسارة المالية لهندرسون تبلغ ثمانية ملايين و640 ألف جنيه إسترليني.