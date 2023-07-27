الاتفاق السعودي يضم جوردان هندرسون من ليفربول

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن ناديا ليفربول الإنجليزي والاتفاق السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، إتمام صفقة انتقال قائد الأول لاعب الوسط جوردان هندرسون إلى صفوف النادي السعودي.

الاتفاق يحتفي بهندرسون

وكتب ليفربول على حسابه الرسمي في موقع «تويتر»: «يمكننا أن نؤكد أن جوردان هندرسون أكمل انتقاله إلى نادي الاتفاق السعودي»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

كما كتب نادي الاتفاق السعودي على حسابه في موقع «تويتر» أيضاً: «محارب، قائد، نحن ببساطة سعداء بوجوده.. هندرسون لاعب اتفاقي»، ونشر النادي مقطع فيديو يتضمن صور هندرسون.

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ويمتلك جوردان هندرسون (33 عاماً) خبرات كبيرة حيث شارك في 77 مباراة دولية منذ صغره، ولعب لفريقي سندرلاند وليفربول ومنتخب إنجلترا.