غدًا.. صراع بين كاب فيردي وموزمبيق على بلوغ دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

بعد البداية الرائعة التي قدمها كلا المنتخبين في مستهل مبارياتهما ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 لكرة القدم، يتطلع منتخبا كاب فيردي وموزمبيق للصعود إلى دور الـ16 في البطولة.

كاب فيردي وموزمبيق يلعبان بمعنويات مرتفعة

ويلتقي منتخبا كاب فيردي وموزمبيق غدًا الجمعة في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لمرحلة المجموعات لكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار والتي تتواصل فعالياتها حتى 11 فبراير المقبل.

ويخوض كلا المنتخبين المباراة بمعنويات مرتفعة بعد المستوى الرائع الذي ظهرا به خلال الجولة الافتتاحية للمجموعة، لتنتعش آمالهما في بلوغ الأدوار الإقصائية للبطولة التي يصعد إليها متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست بالدور الأول، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقبل افتتاح لقاءات الجولة الثانية بالمجموعة اليوم الخميس بمباراة منتخبي مصر وغانا، يتصدر منتخب كاب فيردي الذي يشارك في أمم أفريقيا للمرة الرابعة ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط عقب فوزه التاريخي 2-1 على منتخب غانا يوم الأحد الماضي في الجولة الأولى بالمجموعة.

كاب فيردي يثأر من غانا

وثأر منتخب كاب فيردي الذي حقق انتصاره الأول في تاريخ لقاءاته مع غانا من خسارته أمام منتخب «النجوم السوداء» 0-2 بدور الثمانية من البطولة التي أقيمت بجنوب أفريقيا عام 2013.

في المقابل، يتقاسم منتخب موزمبيق المركز الثاني بترتيب المجموعة مع نظيره المصري عقب تعادله 2-2 مع «الفراعنة» صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد سبعة ألقاب في الجولة الأولى للمجموعة.

وكاد المنتخب الموزمبيقي يحقق الانتصار الأول في تاريخه بكأس الأمم الأفريقية بعدما قلب تأخره 0-1 أمام مصر في وقت مبكر من عمر اللقاء إلى تقدم 2-1، غير أن ركلة جزاء حصل عليها المصريون منحتهم هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

وربما يحجز منتخب كاب فيردي صعوده لدور الـ16 رسميًا عن طريق التواجد في مركز الصدارة أو الوصافة حال فوزه على موزمبيق غدًا دون انتظار نتيجة مباراته مع منتخب مصر في الجولة الأخيرة بالمجموعة يوم الإثنين المقبل.

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وشدد بوبيستا مدرب منتخب كاب فيردي على أن فريقه يتطلع للوصول إلى أبعد مدى في بطولة كأس الأمم الأفريقية الحالية، حيث صرح للموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عقب الفوز على غانا: «احترم فريقي التعليمات، طلبت منه الاستمرار في التركيز على الهدف وخاصة التحلي بالصبر. كل شيء حدث كما خططنا».

في المقابل، يدرك لاعبو منتخب موزمبيق أن الحصول على النقاط الثلاث سيجعلهم قريبين للغاية من الصعود لمرحلة خروج المغلوب للمرة الأولى في تاريخ الفريق الذي يشارك للمرة الخامسة بأمم أفريقيا حتى لو عن طريق التواجد ضمن أفضل ثوالث.

وبينما تعتبر هذه هي المباراة الأولى بين المنتخبين في بطولات كأس الأمم الأفريقية، فإنها ستكون المواجهة الرسمية الخامسة بينهما عبر التاريخ، حيث سبق أن التقيا في تصفيات البطولة القارية لبطولتي 2015 و2021، وحقق منتخب كاب فيردي انتصارين في اللقاءات الأربعة السابقة مقابل فوز وحيد لمنتخب موزمبيق، وفرض التعادل نفسه على لقاء واحد.