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المغرب يحقق الفوز الأول للعرب في كأس أمم أفريقيا من بوابة تنزانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 يناير 2024, 10:19 مساء
المغرب يحقق الفوز الأول للعرب في كأس أمم أفريقيا من بوابة تنزانيا
لقاء المغرب وتنزانيا بكأس أمم أفريقيا الأربعاء 17 يناير 2024 (إكس)
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سجل منتخب المغرب هدفين في غضون أربع دقائق خلال الشوط الثاني، ليبدأ كأس الأمم الأفريقية بفوز كبير بثلاثة أهداف من دون مقابل على تنزانيا، التي أنهت المباراة بعشرة لاعبين، اليوم الأربعاء.

المغرب يتصدر المجموعة السادسة
بهذا الفوز، يتصدر المغرب المجموعة السادسة وله ثلاث نقاط، في انتظار نتيجة مباراة الكونغو الديمقراطية وزامبيا، بينما بقت تنزانيا دون رصيد من النقاط، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

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ومنح رومان سايس التقدم إلى المغرب بعد نصف ساعة من اللعب، قبل أن يسجل عز الدين أوناحي ويوسف النصيري هدفين خلال أربع دقائق في الشوط الثاني.

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