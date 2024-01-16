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أزمة حادة بين مانشيني والمستبعدين من المنتخب السعودي في أمم آسيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 يناير 2024, 05:10 مساء
أزمة حادة بين مانشيني والمستبعدين من المنتخب السعودي في أمم آسيا
المدير الفني للمنتخب السعودي الإيطالي روبرتو مانشيني. (فرانس برس)
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لم يستدع المدير الفني للمنتخب السعودي الإيطالي روبرتو مانشيني إلى قائمة نهائيات آسيا قائد المنتخب المخضرم سلمان الفرج وظهير أيمن النصر سلطان الغنام المشاركين في المونديال الأخير، وقبل ثلاثة أيام من مباراته الافتتاحية استبعد بشكل مفاجئ ثلاثة لاعبين من القائمة النهائية بينهم حارس مرمى النصر نواف العقيدي، رغم اعتماده عليه في المباريات الدولية الودية الأخيرة.

ولقيت الحرب الكلامية بين اللاعبين ومدربهم ردود فعل متباينة بين مدافع عن المستبعدين ومنتقد لفرض شروطهم، فقال الصحفي محمد الشيخ على قناة «إم بي سي أكشن»: «إذا قال مانشيني أنه يحترم قرارات اللاعبين لكنه لن يستدعيهم في المستقبل، أقول له نحن لا نحترم قراراتهم (اللاعبين). لن أزايد، ولكن نحن كسعوديين لن نقبل بأن يتخلى لاعب عن تمثيل المنتخب الوطني دون أي سبب»، حسب «فرانس برس».

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بدوره، توجّه الصحفي محمد البكيري إلى رئيس اتحاد الكرة ولجنة الانضباط «نحن أمام قضية رأي عام تخص المنتخب الوطني وتهم الجميع. الارتعاش في التقدم خطوة والتراجع خطوات في البت بأمر رفض اللاعبين الفرج والغنام والعقيدي الانضمام للمنتخب إلا بإملاءات لشروطهم سيدينكم».

الغنام يريد المشاركة لمواصلة رصيد الـ30 مباراة
وعن سبب استبعاد الغنام الذي يحمل في جعبته ثلاثين مباراة دولية، قال مانشيني «لا يريد الانضمام إلينا وتحدثنا معه كثيرًا»، مضيفًا أنه لن يجر استدعاء الذين رفضوا المشاركة لأسباب غير فنية «ما حدث هنا أمر غريب ولم يمر عليَّ طيلة مسيرتي التدريبية».

وعلى غرار العقيدي، عبّر الغنام (29 عامًا) عن رغبته بتمثيل السعودية لكنه كشف صراحة عن رغبته باللعب «اجتمع معي المدير الفني السيد مانشيني مرة واحدة سابقًا بطلبه، وليس مرتين. عبرت له عن رغبتي الشديدة بالمشاركة واللعب وجاهزيتي لخدمة الفريق بالملعب بكل ما أملك. وعدم ارتياحي أن أكون لاعبًا لا يشارك نهائيًا، وهو أمر طبيعي لكل لاعب يحلم بتمثيل منتخبه. ولم أذكر له أبدًا أن المشاركة بشرط أن أكون أساسيًا فقط».

الفرج يبدي انزعاجه من تصريحات الإيطالي
أما الفرج الذي يحظى بـ1.5 مليون متابعة على موقع إكس، فعبّر عن انزعاجه من «التشكيك في وطنيتي وخدمتي لمنتخب بلادي»، بعد اتهام المدرب له بعدم رغبة خوض المباريات الودية التجريبية.

وقال ساعد الدفاع الذي حمل ألوان السعودية في 73 مباراة دولية منذ 2012 «بعد نهاية المعسكر لم يحدث أي تواصل بيني وبين المدرب أو أي مسؤول في المنتخب ولم يجر استدعائي للمعسكر الأخير واحترمت قرار المدرب ولكن تفاجأت بكلامه في المؤتمر الصحفي».

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