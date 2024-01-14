نيجيريا تتعثر بالتعادل أمام غينيا الاستوائية في كأس أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

اكتفى منتخب نيجيريا بالتعادل مع نظيره غينيا الاستوائية بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تقام بكوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.

هدفان في الشوط الأول لمباراة غينيا الاستوائية ونيجيريا

تقدم منتخب غينيا الاستوائية بهدف سجله إيفان إيدو في الدقيقة 36، وأدرك منتخب نيجيريا التعادل سريعًا في الدقيقة 38 بهدف سجله نجمه الأول فيكتور أوسيمين الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي في العام 2023.

وفجر منتخب غينيا الاستوائية بهذا التعادل أولى مفاجآت كأس الأمم الأفريقية لينتزع نقطة ثمينة أمام العملاق النيجيري الفائز باللقب ثلاث مرات آخرها في العام 2013.

وبدأت منافسات المجموعة الأولى بفوز منتخب كوت ديفوار منظم البطولة على غينيا بيساو بنتيجة 2 / صفر أمس السبت في مباراة الافتتاح.

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وتشهد الجولة الثانية بالمجموعة الأولى صدامًا قويًا بين منتخبي كوت ديفوار ونيجيريا يوم الخميس المقبل، بينما يلتقي منتخبا غينيا الاستوائية وغينيا بيساو في مباراة متكافئة نظريًا في اليوم نفسه.