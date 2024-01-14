الرياض تستقبل «كلاسيكو الأرض» بين الريال والبارسا في نهائي السوبر الإسباني.. الأحد

القاهرة - بوابة الوسط

يتجدد الموعد اليوم الأحد، في تمام التاسعة مساء بتوقيت ليبيا، مع «كلاسيكو الأرض» بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني على إستاد الأول بارك في العاصمة السعودية «الرياض».

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وتستضيف السعودية بطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الرابعة في التاريخ، بعد أعوام 2020 و2022 و2023، ويتنافس الغريمان على أول ألقاب الموسم الجديد، وستكون هذه المرة الثانية على التوالي التي يلتقي فيها الفريقان في المباراة النهائية للبطولة، حيث التقيا في العام الماضي، وفاز برشلونة 3-1، وتوج باللقب.