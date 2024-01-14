الرياض تستقبل «كلاسيكو الأرض» بين الريال والبارسا في نهائي السوبر الإسباني.. الأحد

يتجدد الموعد اليوم الأحد، في تمام التاسعة مساء بتوقيت ليبيا، مع «كلاسيكو الأرض» بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني على إستاد الأول بارك في العاصمة السعودية «الرياض».
- برشلونة ينتزع كأس السوبر الإسباني الـ14 في تاريخه من ريال مدريد
وتستضيف السعودية بطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الرابعة في التاريخ، بعد أعوام 2020 و2022 و2023، ويتنافس الغريمان على أول ألقاب الموسم الجديد، وستكون هذه المرة الثانية على التوالي التي يلتقي فيها الفريقان في المباراة النهائية للبطولة، حيث التقيا في العام الماضي، وفاز برشلونة 3-1، وتوج باللقب.
الثأر عنوان القمة الإسبانية في الرياض
ويطمح الريال للثأر من خسارة لقب الموسم الماضي، بينما يمني البارسا النفس بإعادة الفوز والتتويج مجدداً بكأس السوبر. وحجز الريال موقعه في المباراة النهائية بعد فوزه على جاره أتلتيكو مدريد 5-3، عقب وقت إضافي، في الدور قبل النهائي، بينما تأهل برشلونة بفوزه على أوساسونا 2-0 في الدور قبل النهائي.
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