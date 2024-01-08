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وفاة «القيصر» الألماني فرانتس بكنباور عن 78 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 يناير 2024, 06:50 مساء
وفاة «القيصر» الألماني فرانتس بكنباور عن 78 عامًا
أسطورة كرة القدم الألمانية فرانتس بكنباور. (أرشيفية : الإنترنت)
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توفي أسطورة كرة القدم الألمانية «القيصر» فرانتس بكنباور بطل العالم كلاعب العام 1974 وكمدرب في 1990 الأحد عن 78 عاماً، بحسب ما أعلن الاتحاد الألماني للعبة، الإثنين، لوكالة سيد أحد فروع «فرانس برس».

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وانسحب بكنباور قائد منتخب ألمانيا الغربية في سبعينات القرن الماضي ومدرب «دي مانشافت» بين 1984 و1990 والإداري السابق في نادي بايرن ميونيخ في التسعينات من الحياة العامة في السنوات الأخيرة بسبب مشكلات صحية.

مسيرة بكنباور الكروية
قاد بكنباور منتخب بلاده إلى النصر في بطولة أوروبا سنة 1972 وبطولة كأس العالم لكرة القدم 1974، ثم مدربا في كأس العالم 1990. وهو ثاني شخص، بعد  البرازيلي ماريو زاغالو، يفوز بكأس العالم لاعبا ثم مدربا، ولحق بهما أخيرا الفرنسي ديدييه ديشامب في نسخة 2018.

وأحرز بكنباور مع فريقه بايرن ميونخ بطولة دوري أبطال أوروبا ثلاثة أعوام متتالية 1974، 1975، 1976، وبطولة كأس الكؤوس سنة 1967. وعلى المستوى المحلي، أحرز مع بايرن ميونخ بطولة الدوري الألماني «البوندسليغا» سنة 1969 ثم عاد ليحرز مع فريقه اللقب لثلاث سنوات متتالية 1972، 1973، 1974.

ويُعتبر «القيصر» من أفضل مدافعي العالم في تاريخ كرة القدم والمدافع الوحيد الذي كسب الكرة الذهبية مرتين، وأول من تميز في دور «الليبيرو»، إن لم يكن هو من اخترعه.

وعلى الرغم من لعبه بمركز قلب دفاع إلا أنه تحلى بالمقدرة على قيادة اللعبة الهجومية لفريقه، وعلى التسديد من مواضع متقدمة وتسجيل الأهداف، كما اشتهر بدقة تمريراته، وسجل خلال مسيرته 109 هدفا، وفق موقع «أول فوتبول».

واختير بيكنباور أفضل لاعب في أوروبا في 1972 و1976، وانتقل إلى الولايات المتحدة ليلعب لنادي نيويورك كوزموس سنة 1977 ثم عاد مع نادي هامبورغ.

فيديو «فيفا» عن ببكنباور

 

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