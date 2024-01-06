  • Alwasat News
Atwasat

وفاة الأسطورة التدريبية البرازيلية زاغالو عن 92 عاما

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 يناير 2024, 12:42 مساء
وفاة الأسطورة التدريبية البرازيلية زاغالو عن 92 عاما
الرمز التاريخي ماريو زاغالو يقبل قميص البرازيل. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

‬توفي ماريو زاغالو، الفائز بكأس العالم لكرة القدم أربع مرات مع البرازيل كلاعب ومدرب، بما في ذلك مع منتخب 1970 الذي يعتبره الكثيرون الأفضل على مر العصور، عن 92 عاماً. جاء إعلان وفاة زاغالو من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام».

وكان زاغالو لاعباً موهوباً وقوياً، ولعب كجناح أيسر، وشارك ضمن تشكيلة البرازيل التي توجت بكأس العالم للمرة الأولى في 1958، وحافظ على مكانه في التشكيلة عندما كررت البرازيل الفوز واحتفظت بلقبها بعد أربعة أعوام، حسب وكالة «رويترز».

- البرازيل تُحيي الذكرى الأولى لرحيل بيليه.. وناديه الوحيد يهبط للمرة الأولى في تاريخه

وفي العام 1970، درب منتخب بلاده الذي ضم عظماء التاريخ مثل بيليه وغرزينيو وريفيلينو وتوستاو، وهو الفريق الذي يعتبره الكثيرون أعظم منتخب وطني يمارس هذه اللعبة على الإطلاق. وقدم الفريق عرضاً مذهلاً في المكسيك بالفوز على إيطاليا في النهائي 4-1، ليتوج بكأس العالم للمرة الثالثة.

عمل مساعدا لتلميذه كارلوس ألبرتو باريرا
وعمل زاغالو مساعداً لمدرب البرازيل كارلوس ألبرتو باريرا في نسخة 1994 عندما فازت البرازيل بلقبها الرابع، وفي 2006 عندما خرجت من دور الثمانية.

وكان مدرباً للمنتخب في 1998 عندما خسرت البرازيل 0-3 أمام فرنسا المضيفة في المباراة النهائية، بعد إصابة المهاجم النجم رونالدو بتشنجات قبل ساعات فقط من انطلاق المباراة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

2023 ثاني أشد عام حرا في فرنسا منذ بدء تسجيل البيانات

2023 ثاني أشد عام حرا في فرنسا منذ بدء تسجيل البيانات
البرازيل من دون مدرب مجددًا بعد إقالة فرناندو دينيز.. ومورينيو مرشحًا لخلافته

البرازيل من دون مدرب مجددًا بعد إقالة فرناندو دينيز.. ومورينيو مرشحًا لخلافته
منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: غزة أصبحت غير صالحة للسكن

منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: غزة أصبحت غير صالحة للسكن
محكمة إيطالية تبرئ مارادونا من تهمة التهرب الضريبي بعد سنوات على وفاته

محكمة إيطالية تبرئ مارادونا من تهمة التهرب الضريبي بعد سنوات على وفاته
مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد

مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد
ترقب لموقف «فيفا» من أزمة الحكم ببطلان انتخابات اتحاد الكرة

ترقب لموقف «فيفا» من أزمة الحكم ببطلان انتخابات اتحاد الكرة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تحدث هزة جدية لإنقاذ الرياضة الليبية؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تحدث هزة جدية لإنقاذ الرياضة الليبية؟
الصور: 51 متهما محبوسا في قضية مقابر ترهونة.. و9 نشرات حمراء بحق آخرين في 4 دول

الصور: 51 متهما محبوسا في قضية مقابر ترهونة.. و9 نشرات حمراء بحق آخرين في 4 دول
قاضية في نيويورك تكشف لائحة اسماء مرتبطة بقضية جيفري ابستين

قاضية في نيويورك تكشف لائحة اسماء مرتبطة بقضية جيفري ابستين
حصاد الجولتين الثامنة والتاسعة من الدوري الممتاز «دورينا»

حصاد الجولتين الثامنة والتاسعة من الدوري الممتاز «دورينا»
مرصد حقوقي: 4% من سكان غزة بين شهيد وجريح ومفقود.. و70% من المنشآت دمرها الاحتلال

مرصد حقوقي: 4% من سكان غزة بين شهيد وجريح ومفقود.. و70% من المنشآت دمرها ...
شاهد.. الحلقة الخامسة من «مئوية ليبيا»: إيطاليا في ليبيا.. نزهة لم تتحقق

شاهد.. الحلقة الخامسة من «مئوية ليبيا»: إيطاليا في ليبيا.. نزهة لم تتحقق
«غوغل» تبدأ أولى خطوات التخلي عن ملفات الارتباط على «كروم»

«غوغل» تبدأ أولى خطوات التخلي عن ملفات الارتباط على «كروم»
وزارة الداخلية تحذر الأندية من إصدار تذاكر لدخول المباريات

وزارة الداخلية تحذر الأندية من إصدار تذاكر لدخول المباريات
مناهضون للملكية يدعون شرطة لندن للتحقيق بشأن الأمير أندرو في قضية إبستين

مناهضون للملكية يدعون شرطة لندن للتحقيق بشأن الأمير أندرو في قضية إبستين
«تباعد جيوسياسي» يجهض محاولات لجنة «5+5»

«تباعد جيوسياسي» يجهض محاولات لجنة «5+5»
آخر ظهور علني لملكة الدنمارك قبل تنحيها عن العرش (صور)

آخر ظهور علني لملكة الدنمارك قبل تنحيها عن العرش (صور)
شاهد.. برنامج «فلوسنا» يناقش أزمة إغلاق حقل الشرارة

شاهد.. برنامج «فلوسنا» يناقش أزمة إغلاق حقل الشرارة
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
أرقام تاريخية في مسيرة جيرونا نحو صدارة الدوري الإسباني
أرقام تاريخية في مسيرة جيرونا نحو صدارة الدوري الإسباني
تشافي: برشلونة لا يمكنه شراء مبابي أو هالاند
تشافي: برشلونة لا يمكنه شراء مبابي أو هالاند
حكم قضائي يُعيد رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إلى منصبه
حكم قضائي يُعيد رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إلى منصبه
ريال مدريد يفقد لوكاس فاسكيز 3 أسابيع
ريال مدريد يفقد لوكاس فاسكيز 3 أسابيع
مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد
مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عطال يزين قائمة المنتخب الجزائري لأمم أفريقيا 2024
عطال يزين قائمة المنتخب الجزائري لأمم أفريقيا 2024...
(فيديو) المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة يتأهل لنهائي أمم أفريقيا 2023 ويترشح لكأس العالم
(فيديو) المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة يتأهل لنهائي أمم......
راتكليف يستحوذ على 25% من أسهم مانشستر يونايتد
راتكليف يستحوذ على 25% من أسهم مانشستر يونايتد...
رابطة الدوري الإنجليزي تجدّد رفضها لدوري السوبر الأوروبي
رابطة الدوري الإنجليزي تجدّد رفضها لدوري السوبر الأوروبي...
الغيابات تضرب الكبار قبل كأس الأمم الأفريقية
الغيابات تضرب الكبار قبل كأس الأمم الأفريقية...
المزيد
وفاة الأسطورة التدريبية البرازيلية زاغالو عن 92 عاما
وفاة الأسطورة التدريبية البرازيلية زاغالو عن 92 عاما...
البرازيل من دون مدرب مجددًا بعد إقالة فرناندو دينيز.. ومورينيو مرشحًا لخلافته
البرازيل من دون مدرب مجددًا بعد إقالة فرناندو دينيز.. ......
محكمة إيطالية تبرئ مارادونا من تهمة التهرب الضريبي بعد سنوات على وفاته
محكمة إيطالية تبرئ مارادونا من تهمة التهرب الضريبي بعد سنوات......
مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد
مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد...
ريال مدريد يفقد لوكاس فاسكيز 3 أسابيع
ريال مدريد يفقد لوكاس فاسكيز 3 أسابيع...
المزيد