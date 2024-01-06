وفاة الأسطورة التدريبية البرازيلية زاغالو عن 92 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

‬توفي ماريو زاغالو، الفائز بكأس العالم لكرة القدم أربع مرات مع البرازيل كلاعب ومدرب، بما في ذلك مع منتخب 1970 الذي يعتبره الكثيرون الأفضل على مر العصور، عن 92 عاماً. جاء إعلان وفاة زاغالو من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام».

وكان زاغالو لاعباً موهوباً وقوياً، ولعب كجناح أيسر، وشارك ضمن تشكيلة البرازيل التي توجت بكأس العالم للمرة الأولى في 1958، وحافظ على مكانه في التشكيلة عندما كررت البرازيل الفوز واحتفظت بلقبها بعد أربعة أعوام، حسب وكالة «رويترز».

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وفي العام 1970، درب منتخب بلاده الذي ضم عظماء التاريخ مثل بيليه وغرزينيو وريفيلينو وتوستاو، وهو الفريق الذي يعتبره الكثيرون أعظم منتخب وطني يمارس هذه اللعبة على الإطلاق. وقدم الفريق عرضاً مذهلاً في المكسيك بالفوز على إيطاليا في النهائي 4-1، ليتوج بكأس العالم للمرة الثالثة.

عمل مساعدا لتلميذه كارلوس ألبرتو باريرا

وعمل زاغالو مساعداً لمدرب البرازيل كارلوس ألبرتو باريرا في نسخة 1994 عندما فازت البرازيل بلقبها الرابع، وفي 2006 عندما خرجت من دور الثمانية.

وكان مدرباً للمنتخب في 1998 عندما خسرت البرازيل 0-3 أمام فرنسا المضيفة في المباراة النهائية، بعد إصابة المهاجم النجم رونالدو بتشنجات قبل ساعات فقط من انطلاق المباراة.