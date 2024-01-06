صلاح ومحرز وحكيمي نجوم تحت المجهر في كأس أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

أظهر محمد صلاح النجم الأوّل في مصر، وفيكتور أوسيمين المتعطش لدفع المنتخب النيجيري للتحليق عاليًا، وأشرف حكيمي الباحث عن قيادة منتخب المغرب إلى اللقب، أن بطولة كأس أمم أفريقيا التي تنطلق يوم 13 يناير الجاري في كوت ديفوار ستكون ساحة لتألق النجوم وفرصة ذهبية لاكتشاف المواهب الشابة.

محمد صلاح.. توت عنخ آمون «الفراعنة»

من المستحيل إغفال محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي الملقب أحيانا بـ«الهرم الرابع» وأحيانا أخرى بـ«الملك المصري» في بلد يحظى فيه بكثير من الاحترام والتقدير، فقدمه اليسرى هي مصدر سعادة منتخب «الفراعنة» المتوّج بالبطولة سبع مرات وهو رقم قياسي لم يحققه أي منتخب أفريقي من قبل.

وبعدما ظهر بمستوى متواضع مع ليفربول الموسم الماضي عاد المهاجم محمد صلاح للتألق مجددًا في الموسم الحالي بتسجيله 14 هدفًا و8 تمريرات حاسمة في 20 مباراة في الدوري الإنجليزي، ليتساوى في صدارة ترتيب الهدافين مع النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

ويأمل محمد صلاح الباحث عن نسيان خيبة نهائيي كأس أمم أفريقيا عامي 2017 و2022، في أن يساعده جناح أينتراخت فرانكفورت الألماني عمر مرموش ومهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد في إحراز لقب البطولة الغائبة عن «الفراعنة» منذ 14 عامًا.

ماني يسعى للثنائية

سيتولى ساديو ماني أفضل لاعب في تاريخ السنغال قيادة منتخب «أسود التيرانغا» بعد عامين من تتويجهم بباكورة ألقابهم القارية في الكاميرون. عاد ماني مع ليفربول إلى جانب صلاح قبل أن يهبط مستواه في الموسم الماضي بعد انتقاله إلى بايرن ميونيخ الألماني للتألق مجدّدًا وهزّ الشباك مع النصر السعودي الذي تعاقد معه مطلع الموسم الحالي مسجلا ثمانية أهداف في 18 مباراة في الدوري السعودي، وسيحاول ماني قيادة منتخب السنغال لتحقيق ثنائية تاريخية.

أوسيمين.. الهداف التسلسلي

يتألق المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين هداف وبطل الدوري الإيطالي لموسم 2023 مع نابولي والمتوّج حديثا بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا للعام الماضي، وقد سجّل سبعة أهداف في 13 مباراة هذا الموسم في الدوري و26 هدفًا في 32 مباراة الموسم الماضي.

لم يبخل أوسيمين بأهدافه ايضًا مع منتخب نيجيريا، حيث سجل في القارة السمراء عشرة أهداف في ست مباريات خلال تصفيات كأس أمم أفريقيا، منها سبعة ضد منتخب ساوتومي وبرينسيبي المتواضع.

ومدعومًا بأسطول من اللاعبين أصحاب الجينات الهجومية بينهم فيكتور بونيفايس المتألق هذا الموسم مع باير ليفركوزن الألماني سيحاول أوسيمين إعادة منتخب نيجيريا إلى صدارة أفريقيا بعد 11 عامًا من آخر تتويج قاري لها.

أشرف حكيمي الظهير الهداف

يُبهر الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان الجميع منذ بداية الموسم الحالي، حيث يخوض جميع الدقائق ويسجل الأهداف تحت قيادة الوافد الجديد المدرب الإسباني لويس إنريكي، على الرغم من عدم استقرار نتائج النادي الباريسي.

وسيكون حكيمي (24 عامًا) من دون أدنى شك أحد أعمدة وعناصر منتخب المغرب المرشح فوق العادة لإحراز لقب بطولة كأس أمم أفريقيا بعد مفاجأة بلوغه نصف نهائي مونديال قطر 2022، بينما يسعى للظفر بلقب القارة السمراء للمرة الثانية في تاريخه، بعد 48 عامًا من الصيام.

أونانا «الجريح» يحمي عرين «الأسود»

أغلق أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي الباب بوجه منتخب الكاميرون نهاية ديسمبر 2022، بعد خلاف مع مدربه ريغوبير سونغ. لكن الحارس العملاق الذي يتعرّض لانتقادات هذا الموسم ارتدى قفازات «الأسد الذي لا يروّض» مرة أخرى في سبتمبر ضمن تشكيلة صلبة لمنتخب الكاميرون تضم المهاجمين كارل توكو-إيكامبي وفنسنت أبوبكر ولاعب الوسط أندريه-فرانك زامبو أنغيسا.

ويأمل أونانا أن تنفض بطولة كأس أمم أفريقيا الغبار عن أدائه المتواضع مع مانشستر يونايتد، خاصة في دوري أبطال أوروبا الذي غادره من الباب الضيق متذيلًا مجموعته بعدما ارتكب أخطاء كارثية.

محرز لا يزال متعطشا للألقاب

جلب الجناح الأيمن رياض محرز البهجة إلى مانشستر سيتي الإنجليزي لأكثر من خمس سنوات، وسيواصل مراوغة خصومه من الجهة اليمنى لهجوم منتخب الجزائر بعد خمس سنوات من لقبه مع منتخب «محاربي الصحراء محتفلًا به مع مواطنيه الذين يتنفسون على وقع نبض كرة القدم.

ويبقى محرز الذي غادر الموسم الماضي الملاعب الإنجليزية للالتحاق بفريق الأهلي السعودي أحد أعمدة منتخب الجزائر بعد أن قاده لإحراز لقب كأس أمم أفريقيا 2019.

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وتضم بطولة كأس أمم أفريقيا طوفانا من المواهب الشابة سيكون لها فرصة للتألق في البطولة التي من المتوقع أن تكون مفتوحة على جميع الاحتمالات، فمنتخب المغرب الذي بلغ المربع الذهبي لمونديال قطر في وضع جيد بفضل بروز لاعب وسط مرسيليا الفرنسي عزالدين أوناحي وظهير بايرن ميونيخ الألماني نصير مزراوي.

وستسلط غانا الأضواء على جناحها الشاب محمد قدوس (23 عامًا) المنتقل الصيف الماضي إلى وست هام الإنجليزي بعد سنوات واعدة في صفوف أياكس الهولندي.من ناحية السنغال من المتوقع تألق المهاجم نيكولاس جاكسون المنتقل إلى تشيلسي الإنجليزي خلال الصيف، في حين سيتمكن منتخب الجزائر من الاعتماد على لاعب خط الوسط حسام عوار الذي يدافع عن ألوان روما الإيطالي.