الجزائر تحشد ألفي مشجع لمؤازرة «محاربي الصحراء» في كأس أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وسائل إعلام جزائرية اليوم الخميس بأن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أمر الجهات المختصة بتحمل نصف نفقات سفر ألفي مشجع إلى كوت ديفوار لحضور مباريات المنتخب الجزائري الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2023.

التسهيلات تشمل المشجعين والصحفيين

وأوضح التلفزيون الجزائري الرسمي أن القرار يشمل المشجعين الذين قاموا بعملية التطعيم ضد الأمراض المعروفة في كوت ديفوار.

وسبق أن أعلن تبون مطلع الشهر الماضي تمكين الصحفيين الجزائريين من الحصول على تخفيضات تصل إلى 50% على تذاكر سفر الخطوط الجوية الجزائرية الحكومية لتسهيل مهمتهم في تغطية الفعاليات والأحداث الرياضية في القارة الأفريقية التي تخص المنتخبات الوطنية والأندية المحلية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

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يذكر أن المنتخب الجزائري الملقب بـ«محاربي الصحراء» يخوض معسكراً إعدادياً في توغو حتى الأربعاء المقبل، سيستهل مشواره في أمم أفريقيا ضمن المجموعة الرابعة، بملاقاة أنجولا يوم 15 من الشهر الجاري، ثم بوركينا فاسو وموريتانيا يومي 20 و23 من الشهر ذاته على الترتيب.