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البرازيل من دون مدرب مجدداً بعد إقالة فرناندو دينيز.. ومورينيو مرشحًا لخلافته

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 يناير 2024, 11:20 مساء
البرازيل من دون مدرب مجدداً بعد إقالة فرناندو دينيز.. ومورينيو مرشحًا لخلافته
مدرب منتخب البرازيل المقال فرناندو دينيز (أرشيفية: الإنترنت)
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بات المنتخب البرازيلي لكرة القدم من دون مدرب مجدداً بعد إقالة فرناندو دينيز من منصبه، حسبما أفاد مصدر في الاتحاد المحلي للعبة وكالة «فرانس برس» اليوم الجمعة؛ في وقت تردد فيه اسم البرتغالي جوزيه مورينيو مدربًا لمنتخب «السامبا». 

وتأتي إقالة دينيز من المنصب الذي استلمه في يوليو خلفاً للمدرب الموقت رامون مينيزيس، بعد يوم على الحكم القضائي الصادر من محكمة عليا في البرازيل بإعادة رئيس اتحاد اللعبة إدنالدو رودريغيش الى منصبه.

وأبطلت المحكمة العليا حكماً صادراً عن محكمة دنيا قضى بإبطال اتفاق بين الاتحاد البرازيلي ومكتب المدعي العام في ريو، يعود تاريخه إلى مارس 2022، والذي سمح لاحقاً بانتخاب رودريغيش على رأس الاتحاد حتى عام 2026.

حلم البرازيل باستقطاب أنشيلوتي يتبخر؟
وقبل أيام جدد ريال مدريد الإسباني عقد مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي ارتبط اسمه بشدة بتدريب منتخب البرازيل بداية من صيف العام 2024، ليقطع بذلك شكوكًا حول تعيين أنشيلوتي مدربًا لـ«السامبا».

كما ربطت تقارير حديثة بين منتخب البرازيل والبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي روما، في ظل شكوك حول إمكانية استمراره لموسم جديد مع فريق العاصمة الإيطالية.

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