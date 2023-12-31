الدوري السعودي يستعد لجولة جديدة من استقطاب نجوم العالم خلال «ميركاتو» الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق غدًا الإثنين، فترة الانتقالات الشتوية في الدوري السعودي لكرة القدم، وسط ترقب من الجماهير للأسماء الجديدة التي ستنضم لمختلف فرق المسابقة.

الأندية السعودية تتسابق على تعزيز صفوفها

وتسعى العديد من الأندية السعودية إلى تدعيم صفوفها في فترة الانتقالات الشتوية التي تستمر حتى الثلاثين من شهر يناير المقبل، أملًا في تحسن موقفها في ترتيب المسابقة، أو سعيًا لتعزيز الحظوظ في المنافسة، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.

وارتبطت أسماء العديد من نجوم كرة القدم بالانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث تجرى محاولات مع بعضهم لاستقدامهم خلال «ميركاتو» الشتاء الحالي بدلًا من الانتظار حتى الصيف المقبل.

بيريز وأوناحي ضمن اهتمامات الاتحاد

ويأتي نادي الاتحاد على رأس الأندية التي تترقب الجماهير ما سيفعله في سوق الانتقالات، في ظل المطالبات بإعادة هيكلة الفريق على مستوى اللاعبين الأجانب بعد الصورة الباهتة التي ظهر عليها الفريق في النصف الأول من الموسم الحالي للدوري السعودي.

وأشارت تقارير إعلامية أرجنتينية أشارت قبل أيام إلى أن نجم وسط ريفر بليت، إينزو بيريز، دخل اهتمامات نادي الاتحاد، وتبدو الصفقة قريبة من الفريق خاصة أن اللاعب يرغب في الانتقال إلى «العميد» تحت قيادة مدربه السابق مارسيلو غاياردو.

وجاء اسم اللاعب المغربي عز الدين أوناحي نجم مارسيليا الفرنسي ضمن أبرز الأسماء التي تتنافس عدة أندية سعودية على التعاقد معها في «ميركاتو» الشتاء.

وذكر الصحفي الشهير سانتي أونا أن هناك أربعة أندية في الدوري السعودي تتنافس على ضم أوناحي الذي كان قد خطف الأنظار في كأس العالم 2022، وهي أندية الهلال والاتحاد والأهلي والشباب.

ترقب مصير مودريتش وكاسيميرو

وجاء تأجيل حسم تجديد عقد الكرواتي لوكا مودريتش مع ريال مدريد ليفتح الباب أمام الأندية السعودية لمحاولة إقناع اللاعب بالانتقال إلى الدوري السعودي خلال «ميركاتو» الشتاء الحالي، فيما ارتبط اسم اللاعب خلال الفترة الماضية بناديي الاتحاد والنصر.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل عن الفريق في الشهر المقبل، لافتة إلى أن عدة أندية سعودية دخلت على الخط في محاولة لضم اللاعب من بينها الأهلي والاتفاق.

- السعودية تستعد لخصخصة الأندية الرياضية

- الدوري السعودي يُغيّر سوق الانتقالات العالمية بـ300 صفقة في 2023

وكشفت تقارير أن الدولي التركي هاكان كالهان أوغلو نجم إنتر ميلان الإيطالي محط اهتمام نادي الهلال، الذي قدم أكثر من عرض من أجل ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.