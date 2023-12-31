السعودية تستعد لخصخصة الأندية الرياضية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، وبالتنسيق مع المركز الوطني للخصخصة، البدء في المسار الثاني من مشروع الاستثمار وخصخصة للأندية الرياضية.

جهات محلية وعالمية تسعى للاستثمار بالأندية السعودية

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، أن ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أطلق المشروع تحقيقًا لمستهدفات رؤية «السعودية 2030»، ولتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في بناء وتنمية القطاع الرياضي، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

ويتضمن المسار الثاني من المشروع، تسجيل اهتمام الجهات الراغبة محليًا وعالميًا في الاستثمار بالأندية الرياضية؛ كخطوة أولى للبدء بعملية الطرح.

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يشار إلى أن مشروع الاستثمار والخصخصة للأندية الرياضية، الذي أُعِلن في يونيو الماضي، يقوم على ثلاثة أهداف استراتيجية وجوهرية، تتمثل في توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي، نحو تحقيق اقتصادٍ رياضي مستدام، علاوة على تحقيق التنظيم، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، إضافة إلى العمل على تطوير البنى التحتية، مما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجماهير الرياضية.