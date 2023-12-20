أبوسليم يضرب سوار الغيني بهدفين دون رد ويضع قدما في ربع نهائي الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق فريق أبوسليم فوزا جديد ووضع من خلاله قدم في الدور ربع نهائي لكأس الكونفدرالية لأول مرة في تاريخ هذا النادي بأول مشاركة أفريقية له، بعد فوزه بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت الليلة علي أرضية ملعب الشهيد محمد حملاوي بمدينة قسنطنية الجزائرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المجموعات من منافسات كأس الاتحاد الأفريقي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بفوز فريق أبوسليم بهدف دون رد.

بدء فريق أبوسليم الشوط الأول ضاغطا على فريق سوار الغيني ونجح في امتلاك منطقة الوسط وغلق المساحات أمام مهاجمي الفريق الغيني حتى استطاع مدافعه محمود عكاشة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة عشرين من زمن المباراة.

وتعددت المحاولات من كلا الفريقين طيلة باقي زمن الشوط الأول لتنتهي المباراة بفوز فريق أبوسليم بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني استمر فريق أبوسليم مسيطرا على منطقة الوسط ومجريات المباراة مع هجمات منسقة حتى استطاع تسجيل الهدف الثاني في المباراة عن طريق لاعبه حسام العباني في الدقيقة 65 من زمن المباراة التي انتهت بفوز مستحق للفريق الليبي وحصوله على النقطة التاسعة التي تأهله للدور ربع النهائي بدون منازع.