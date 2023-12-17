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غلاسكو رينجرز يتوج بكأس الرابطة الإسكتلندية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 ديسمبر 2023, 07:56 مساء
غلاسكو رينجرز يتوج بكأس الرابطة الإسكتلندية
لاعبو غلاسكو رينجرز يحملون كأس الرابطة الإسكتلندية (حساب النادي على إكس)
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تُوِّج فريق غلاسكو رينجرز بلقب كأس الرابطة الإسكتلندية لكرة القدم للمرة الثامنة والعشرين في تاريخه، بعد فوزه 1-0 على أبردين، اليوم الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة.

غلاسكو رينجرز أكثر الفرق فوزًا باللقب
وتقمص جيمس تافيرنير دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف رينجرز الوحيد في الدقيقة 76، ليمنح الفريق لقبه الأول في المسابقة العريقة منذ موسم 2010-2011، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وعزز رينجرز رقمه القياسي كأكثر الفرق المتوجة بالبطولة، التي انطلقت للمرة الأولى العام 1946، موسعًا الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي سيلتك، إلى سبعة ألقاب.

وكان أبردين يحلم بالفوز بالبطولة للمرة السابعة في تاريخه والأولى منذ موسم 2013-2014، لكنه حصل على الوصافة للمرة العاشرة في تاريخه والأولى منذ موسم 2018-2019.

يأتي هذا التتويج في ظل غمرة أفراح جماهير غلاسكو رينجرز بالصعود لدور الـ16 مباشرة في بطولة الدوري الأوروبي، بعدما تربع على قمة ترتيب المجموعة الثالثة في مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية.

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يذكر أن رينجرز يحتل المركز الثاني حاليًا في ترتيب الدوري الإسكتلندي برصيد 37 نقطة من 16 مباراة، بفارق خمس نقاط خلف سيلتك متصدر الترتيب، وما زالت الفرصة قائمة أمامه للتربع على القمة حال فوزه في مباراتيه المؤجلتين بالمسابقة.

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