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إنفاق الأندية على وكلاء اللاعبين يصل مستويات قياسية في 2023

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 ديسمبر 2023, 04:28 مساء
إنفاق الأندية على وكلاء اللاعبين يصل مستويات قياسية في 2023
مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» (أرشيفية: الإنترنت)
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أنفقت أندية كرة القدم حول العالم أكثر من 888 مليون دولار أمريكي على خدمات الوكلاء على مدار عام 2023، وهو رقم قياسي بزيادة 42.5% مقارنة مع ما جرى إنفاقه خلال عام 2022.

الأندية الإنجليزية في صدارة قائمة الإنفاق على وكلاء اللاعبين
وبلغت المبالغ التي أنفقت على خدمات وكلاء كرة القدم أرقامًا قياسية في عام 2023، بإجمالي 888 مليونا و100 ألف دولار أمريكي، مقارنة بـ623 مليونا و200 ألف دولار العام الماضي، بحسب التقرير الصادر عن الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بعنوان «وكلاء كرة القدم في سوق الانتقالات الدولية»، وفقا لتقرير وكالة الأنباء الألمانية.

يمثل هذا المبلغ زيادة قدرها 42.5% مقارنة بعام 2022، كما أنه يتخطى بأكثر من 30% الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2019 وبلغ 654 مليونا و700 ألف دولار.

ووظّفت الأندية الأوروبية 86.6% من الوكلاء الذين أتموا صفقات شراء لأنديتهم 82.6% من الوكلاء الذين أتموا صفقات بيع لها.

وأنفقت الأندية الإنجليزية الحصة الأكبر من هذه المبالغ بواقع 280 مليون دولار أمريكي، فيما لم تستثمر الأندية السعودية في وكلاء لإتمام صفقات البيع لأنديتها، لكنها احتلت المرتبة الثانية من حيث الإنفاق على الوكلاء الموظفين في الأندية التي أتمت صفقات شراء بمجموع 86 مليون دولار أمريكي.

وكانت الحصة الأكبر من صفقات البيع بمساعدة الوكلاء من نصيب جمهورية كوريا، بنسبة وصلت إلى 31.6%.

كما بلغ عدد صفقات الانتقال الدولية بمساعدة وكلاء اللاعبين مستوى قياسيًا خلال عام 2023 وصل إلى 3353 انتقالًا، أي ما يساوي 15.4% من مجموع الانتقالات، بزيادة 8.4% عن عام 2022.

وللمرة الأولى في التاريخ أنفقت أندية كرة القدم الاحترافية للسيدات أكثر من مليون دولار أمريكي على خدمات الوكلاء بمجموع وصل إلى ما يقارب مليونا و400 ألف دولار أمريكي. وكان لوكلاء الأندية دور في 125 عملية انتقال وهو رقم قياسي أيضًا، بزيادة 20% عن عام 2022.

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وفي سياق متصل، فتح باب التسجيل للحصول على رخصة للعمل كوكيل كرة قدم بموجب لوائح وكلاء كرة القدم في 9 يناير 2023، وأصبح بإمكان الجميع التقدم للحصول على هذه الرخصة.

وكشف التقرير أنه في الفترة بين 1 يناير و30 نوفمبر، تلقّى «فيفا» 19973 طلبًا للحصول على الترخيص، ومن ضمن هذا العدد الكبير خضع 9207 منهم للامتحان مرة أو مرتين.

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