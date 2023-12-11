إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان كمستشار

القاهرة - بوابة الوسط

عاد المهاجم الدولي السابق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى ناديه السابق ميلان الإيطالي كمستشار، حسب ما أفادت مالكة الفريق اللومباردي شركة ريد بيرد كابيتال بارتنرز، الإثنين.

وقالت شركة الاستثمار الأميركية في بيان إن إبراهيموفيتش (42 عاما) الذي أغنى مسيرته بعدة ألقاب في الملاعب الإيطالية «سيعمل ككبير المستشارين لميلان والإدارة العليا»، حسب «فرانس برس».

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كما تم تعيين إبراهيموفيتش كشريك تشغيلي لمحفظة الاستثمارات الرياضية والإعلامية والترفيهية لشركة ريد بيرد التي أكدت أنّ ولاية المهاجم الدولي السابق في ميلان ستشمل تطوير اللاعبين والتدريب عالي الأداء، وتعزيز العلامة التجارية العالمية لميلان والمصالح التجارية، ودعم المشاريع الخاصة ذات الأهمية الاستراتيجية، بما في ذلك الملعب الجديد للنادي.

مسيرة كروية مثيرة لإبراهيموفيتش مع ميلان

وأسدل إبراهيموفيتش الستار على مسيرته الكروية المليئة بالإنجازات والألقاب في نهاية الموسم الماضي جراء تعرضه لإصابات متكررة أجبرته على الاكتفاء بهدف واحد لـ«روسونيري»، كان في الفوز على أودينيزي 3-1 في مارس الماضي حين بات أكبر هداف سنًا في تاريخ الدوري الإيطالي.

ولعب إبراهيموفيتش دورًا رئيسيًا في عودة ميلان إلى قمة كرة القدم الإيطالية بعد عودته إلى صفوفه في العام 2019، فقاده للفوز بلقب الدوري العام 2022، أي بعد مرور 11 عامًا على إحراز النادي لقبه الأخير بقيادة السويدي أيضًا.