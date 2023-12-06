تاليسكا لاعب النصر يغني في موسم الرياض

القاهرة - بوابة الوسط

سيحصل لاعب النصر السعودي البرازيلي أندرسون تاليسكا على فرصة لممارسة هوايته المفضلة خارج ملاعب كرة القدم بعدما أعلن اليوم الأربعاء عن إقامة حفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض الذي تقيمه هيئة الترفيه السعودية.

حفل تاليسكا 15 ديسمبر

وقال تاليسكا المرتبط بعقد مع النصر حتى عام 2026 على منصة «إكس»، إن الحفل سيقام يوم الجمعة 15 ديسمبر الجاري، وفقا لوكالة «رويترز».

وكتب تاليسكا باللغة العربية على حسابه على منصة «إكس»: «يلا ساوندستورم أنتظركم يوم 15 ديسمبر في البيغ بيست، حياكم الله».

ويعشق تاليسكا غناء الراب وكان يمارسه في البرازيل وله اسم فني هو «سبارك» وسبق أن أصدر ألبومًا غنائيًا في 2022.

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ومدد نادي النصر السعودي في أبريل الماضي عقد تاليسكا حتى صيف 2026. وانضم تاليسكا إلى النصر صيف 2021 في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات وترك بصمته سريعًا مع النادي وأصبح من أفضل لاعبيه.