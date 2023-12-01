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نجل ليبرون جيمس يعود إلى الملاعب بعد تعافيه من الأزمة القلبية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 ديسمبر 2023, 08:10 مساء
نجل ليبرون جيمس يعود إلى الملاعب بعد تعافيه من الأزمة القلبية
ليبرون جيمس وابنه بروني (أرشيفية: الإنترنت)
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حصل الابن الأكبر لأسطورة كرة السلة الأمريكي، ليبرون جيمس، بروني جيمس، والطالب بجامعة ساوث كاليفورنيا، على التصريح الطبي للعودة لممارسة اللعبة

نجل ليبرون جيمس خضع لتقييم طبي
يأتي قرار عودة نجل ليبرون جيمس إلى الملاعب بعد أربعة أشهر فقط من تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة، خلال حصة تدريبية أجراها في ملعب جامعة ساوث كاليفورنيا، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

ومن المتوقع أن يعود نجل ليبرون جيمس إلى التدريبات الأسبوع المقبل، بعد التقييم النهائي مع مسؤولي جامعة ساوث كاليفورنيا، فيما قالت عائلة ليبرون جيمس في بيان إنه من المتوقع بعد ذلك أن يعود بروني للمشاركة في المباريات بعد فترة وجيزة.

وجاء في البيان: «تود عائلة جيمس أن تعرب عن امتنانها للفريق الطبي المذهل، ومجتمع جامعة ساوث كاليفورنيا بأكمله، وخاصة الأصدقاء والعائلة والمشجعين الذين لا يمكننا إحصاؤهم على حبهم ودعمهم».

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وانهار بروني جيمس في ملعب غالينوس سنتر في شهر يوليو الماضي خلال جولة صيفية، وذلك بعد عام تقريباً من تعرضه لوعكة مماثلة، وتم إدخاله للمستشفى لمدة ثلاثة أيام في ذلك الوقت، وتم تشخيص إصابته بعيب خلقي في القلب، وخضع لعملية جراحية بعد فترة وجيزة لعلاج حالته.

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