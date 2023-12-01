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الشرطة الإنجليزية توقف 46 شخصاً بسبب الشغب الكروي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 ديسمبر 2023, 07:40 مساء
الشرطة الإنجليزية توقف 46 شخصاً بسبب الشغب الكروي
مباراة أستون فيلا وليغيا وارسو بدوري المؤتمر الأوروبي الخميس 1 ديسمبر 2023 (إكس)
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أوقفت الشرطة الإنجليزية 46 شخصاً عقب اشتباكات وأعمال شغب خارج ملعب نادي أستون فيلا الإنجليزي، قبل مباراته في دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم أمام فريق ليغيا وارسو البولندي الليلة الماضية، مما تسبب في إصابة أربعة من ضباط الشرطة بجروح.

الشغب حرم جمهور ليغيا وارسو من دخول الملعب
وقد وقعت أعمال الشغب قبل انطلاق المباراة في ملعب «فيلا بارك»، ومنعت الشرطة الإنجليزية إثرها جمهور ليغيا وارسو من دخول الملعب، لتبقى المدرجات المخصصة للضيوف خالية. بينما انتهت المباراة بفوز أستون فيلا 2-1، وفقا لوكالة «رويترز».

وقالت شرطة وست ميدلاندز في بيان: «حالياً نحتجز 46 شخصاً بعد الشغب وأعمال العنف التي وقعت الليلة الماضية خارج ملعب فيلا بارك، والتي كان جمهور الفريق الزائر طرفا فيها. واجه الضباط شغبا وأعمال عنف استمرت على مدى 90 دقيقة، وأصيب أربعة ضباط خلالها».

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من جهته، أكد ليغيا وارسو أن نادي أستون فيلا منح جمهوره عدداً أقل من التذاكر التي تنص عليها لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

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