إنتر ميلان يواجه نابولي «الجريح» لتعزيز صدارة الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

يسعى فريق إنتر ميلان إلى الحفاظ على صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على نابولي بملعب دييغو أرماندو مارادونا يوم الأحد المقبل في الجولة الرابعة عشرة من المسابقة.

إنتر ميلان يتصدر الدوري الإيطالي

ويتصدر إنتر ميلان وصيف دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة بفارق نقطتين أمام يوفنتوس، فيما يحتل نابولي حامل اللقب المركز الرابع برصيد 24 نقطة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وعلى الرغم من صعوبة المواجهة إلا أن إنتر ميلان يسعى للفوز بهذه المباراة للخروج من دوامة التعادلات التي لحقت بالفريق في آخر مباراتين، حيث تعادل مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي 1-1 قبل أن يتعادل مع بنفيكا 3-3 في دوري أبطال أوروبا.

وقام مدرب إنتر ميلان سيموني إنزاغي بعملية تدوير كبيرة في تشكيلة الفريق في المباراة أمام بنفيكا، وهو الأمر الذي يعني أن اللاعبين الأساسيين سيكونون في أفضل حالاتهم البدنية لمواجهة نابولي.

كما يعزز من فرص إنتر ميلان في الفوز على مضيفه نابولي النتائج السلبية التي حققها الفريق على أرضه هذا الموسم، والتي أدت في النهاية لإقالة رودي غارسيا من تدريب الفريق وتولي والتر ماتزاري قيادة الفريق.

وحصد نابولي سبع نقاط فقط من المباريات الست التي أقيمت على أرضه هذا الموسم من الدوري الإيطالي.

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في المقابل يسعى نابولي لتقديم عرض قوي أمام إنتر ميلان، حيث إن الفوز على إنتر سيكون السبيل الوحيد لنسيان الخسارة التي تلقاها الفريق أمام ريال مدريد 2-4 في دوري أبطال أوروبا أمس، والتي شهدت بصيصا من الأمل في تحسن أداء الفريق.

وستكون المباراة التي تقام يوم الأحد المقبل هي أول مباراة يقود فيها ماتزاري الفريق على أرضه، لذلك سيسعى ماتزاري الذي تولى تدريب الفريق في وقت سابق من هذا الشهر لتقليص الفارق بينه وبين إنتر ميلان.