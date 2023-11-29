  • Alwasat News
Atwasat

جمال الضاوي يشيد بتنظيم سباق نصف ماراثون طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 08:04 مساء
جمال الضاوي يشيد بتنظيم سباق نصف ماراثون طرابلس
جمال الضاوي خلال مشاركته في سباق نصف ماراثون (حساب جمال الضاوي على فيسبوك)
alwasat radio

عبر جمال الضاوي لاعب الشباب لكرة القدم السابق وعضو جمعية الوفاء الرياضية للقدامى، عن سعادته البالغة بتمكنه من المشاركة في سباق نصف ماراثون طرابلس ونجاحه في إنهاء السباق.

1200 متسابق شاركوا في نصف ماراثون طرابلس
وقال جمال الضاوي عبر صفحته بموقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، إنه استمتع بالمشاركة في سباق نصف ماراثون طرابلس الذي شارك فيه 1200 متسابق، تمكن 479 منهم من إنهاء السباق، فيما كان ترتيب وصوله إلى خط النهاية 302.

وأكد جمال الضاوي أن سباق نصف ماراثون طرابلس أقيم وسط أجواء رياضية جميلة للغاية، كما أن المشاركة كانت كبيرة والتنظيم أكثر من رائع.

شاهد لحظات الانطلاق الأولى.. 3300 مشارك في نصف ماراثون العاصمة الرابع.. السبت
وصول أبطال وبطلات المغرب للمشاركة في سباق نصف ماراثون العاصمة

يذكر أن هذه هي المشاركة الناجحة الثالثة على التوالي لجمال الضاوي في سباق نصف ماراثون طرابلس، مقدما رسالة رائعة محفزة على ممارسة الرياضة.

جمال الضاوي خلال مشاركته في سباق نصف ماراثون (حساب جمال الضاوي على فيسبوك)
جمال الضاوي خلال مشاركته في سباق نصف ماراثون (حساب جمال الضاوي على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين.. 29 نوفمبر

كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين.. 29 نوفمبر
الموافقة على إنشاء بيت رضوان أبوشويشة الثقافي بالعزيزية

الموافقة على إنشاء بيت رضوان أبوشويشة الثقافي بالعزيزية
الدبيبة يستجيب لدعوة باتيلي.. ويحدد 4 شروط لنجاح مبادرة «الخماسية»

الدبيبة يستجيب لدعوة باتيلي.. ويحدد 4 شروط لنجاح مبادرة «الخماسية»
التعادل السلبي يسيطر على «ديربي العاصمة» بين الاتحاد والأهلي طرابلس

التعادل السلبي يسيطر على «ديربي العاصمة» بين الاتحاد والأهلي طرابلس
أبرز الراحلين في العالم سنة 2023

أبرز الراحلين في العالم سنة 2023
شاهد عبر قناة الوسط «Wtv»: برنامج «ملعب الوسط» الجديد

شاهد عبر قناة الوسط «Wtv»: برنامج «ملعب الوسط» الجديد
«سي إن إن»: الهدنة في غزة تزيد ضغوط الداخل على بايدن بشأن تمويل «إسرائيل»

«سي إن إن»: الهدنة في غزة تزيد ضغوط الداخل على بايدن بشأن تمويل «إسرائيل»
«الصحة العالمية»: السكان في غزة مهددون بالموت بسبب الأمراض أكثر من القصف

«الصحة العالمية»: السكان في غزة مهددون بالموت بسبب الأمراض أكثر من القصف
منظمة الصحة العالمية: لم يجر التوصل لمسببات أمراض جديدة في الإصابات الأخيرة بالصين

منظمة الصحة العالمية: لم يجر التوصل لمسببات أمراض جديدة في الإصابات الأخيرة ...
مدرب منتخب ليبيا للملاكمة يتحدث لـ«بوابة الوسط» عن مشوار «الفرسان»

مدرب منتخب ليبيا للملاكمة يتحدث لـ«بوابة الوسط» عن مشوار «الفرسان»
شاهد.. الخمسي يعرض «في التسعين» التشكيلة الأنسب لـ«ديربي العاصمة»

شاهد.. الخمسي يعرض «في التسعين» التشكيلة الأنسب لـ«ديربي العاصمة»
عقيلة يؤكد ضرورة الالتزام بتنفيذ قوانين الانتخابات «كما هي» (فيديو)

عقيلة يؤكد ضرورة الالتزام بتنفيذ قوانين الانتخابات «كما هي» (فيديو)
الاحتلال يقر بإصابة 1000 جندي في حرب غزة

الاحتلال يقر بإصابة 1000 جندي في حرب غزة
معهد أفريقي: إستراتيجية أوروبا تجاه الهجرة أضرت بالأمن والاستقرار في دول منطقة الساحل

معهد أفريقي: إستراتيجية أوروبا تجاه الهجرة أضرت بالأمن والاستقرار في دول منطقة ...
«أنا يحيي السنوار ولن تتعرضوا لأذى».. صحف اسرائيلية تؤكد لقاء قائد حماس بأسرى في أحد أنفاق غزة

«أنا يحيي السنوار ولن تتعرضوا لأذى».. صحف اسرائيلية تؤكد لقاء قائد حماس بأسرى في...
كاريكاتير خيري - غزة.. حقل تجارب للأسلحة الأميركية

كاريكاتير خيري - غزة.. حقل تجارب للأسلحة الأميركية
«اقتصاد بلس»: خبراء يوضحون أسباب تراجع الدينار الليبي أمام الدولار

«اقتصاد بلس»: خبراء يوضحون أسباب تراجع الدينار الليبي أمام الدولار
«في التسعين»: هل مايك تايسون في الاتحاد أم الأهلي طرابلس

«في التسعين»: هل مايك تايسون في الاتحاد أم الأهلي طرابلس
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
معركة ثأرية بين سان جيرمان ونيوكاسل ضمن مواجهات نارية في دوري الأبطال.. الليلة
معركة ثأرية بين سان جيرمان ونيوكاسل ضمن مواجهات نارية في دوري ...
إسباني رئيسًا تنفيذيًا للهلال السعودي
إسباني رئيسًا تنفيذيًا للهلال السعودي
إنجاز جديد.. هالاند يتفوق على مبابي ونيستلروي وبوشكاش
إنجاز جديد.. هالاند يتفوق على مبابي ونيستلروي وبوشكاش
باير ليفركوزن يرفض مشاركة لاعبيه في كأس الأمم الأفريقية
باير ليفركوزن يرفض مشاركة لاعبيه في كأس الأمم الأفريقية
النيابة تحقق في فساد كروي بالبرازيل
النيابة تحقق في فساد كروي بالبرازيل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المنتخب الوطني للشباب يتعادل مع نظيره المصري بهدف لمثله بدورة اتحاد شمال أفريقيا (فيديو)
المنتخب الوطني للشباب يتعادل مع نظيره المصري بهدف لمثله ......
نادر الترهوني يطالب بالاستعانة بالدوليين السابقين لدعم المنتخب الوطني في المواجهات الأفريقية
نادر الترهوني يطالب بالاستعانة بالدوليين السابقين لدعم ......
ريال مدريد يفقد فينيسيوس حتى نهاية العام الجاري
ريال مدريد يفقد فينيسيوس حتى نهاية العام الجاري...
شوط أول سلبي بين المنتخب الوطني وإسواتيني في تصفيات كأس العالم
شوط أول سلبي بين المنتخب الوطني وإسواتيني في تصفيات كأس ......
أنشيلوتي يحقق رقما مميزا في فوز ريال مدريد على سبورتينغ براغا
أنشيلوتي يحقق رقما مميزا في فوز ريال مدريد على سبورتينغ ......
المزيد
لا بورتا: معنويات لاعبي برشلونة «حديد» قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني
لا بورتا: معنويات لاعبي برشلونة «حديد» قبل مواجهة أتلتيكو ......
كلوب يطالب جماهير ليفربول بتحويل ملعب آنفيلد إلى كابوس أمام لاعبي لاسك
كلوب يطالب جماهير ليفربول بتحويل ملعب آنفيلد إلى كابوس أمام ......
جمال الضاوي يشيد بتنظيم سباق نصف ماراثون طرابلس
جمال الضاوي يشيد بتنظيم سباق نصف ماراثون طرابلس...
النيابة تحقق في فساد كروي بالبرازيل
النيابة تحقق في فساد كروي بالبرازيل...
باير ليفركوزن يرفض مشاركة لاعبيه في كأس الأمم الأفريقية
باير ليفركوزن يرفض مشاركة لاعبيه في كأس الأمم الأفريقية...
المزيد