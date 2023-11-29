جمال الضاوي يشيد بتنظيم سباق نصف ماراثون طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

عبر جمال الضاوي لاعب الشباب لكرة القدم السابق وعضو جمعية الوفاء الرياضية للقدامى، عن سعادته البالغة بتمكنه من المشاركة في سباق نصف ماراثون طرابلس ونجاحه في إنهاء السباق.

1200 متسابق شاركوا في نصف ماراثون طرابلس

وقال جمال الضاوي عبر صفحته بموقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، إنه استمتع بالمشاركة في سباق نصف ماراثون طرابلس الذي شارك فيه 1200 متسابق، تمكن 479 منهم من إنهاء السباق، فيما كان ترتيب وصوله إلى خط النهاية 302.

وأكد جمال الضاوي أن سباق نصف ماراثون طرابلس أقيم وسط أجواء رياضية جميلة للغاية، كما أن المشاركة كانت كبيرة والتنظيم أكثر من رائع.

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يذكر أن هذه هي المشاركة الناجحة الثالثة على التوالي لجمال الضاوي في سباق نصف ماراثون طرابلس، مقدما رسالة رائعة محفزة على ممارسة الرياضة.

جمال الضاوي خلال مشاركته في سباق نصف ماراثون (حساب جمال الضاوي على فيسبوك)