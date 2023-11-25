فيرستابن الأسرع في التجارب التأهيلية لسباق أبوظبي لفورمولا 1

القاهرة - بوابة الوسط

حقق سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن اليوم السبت أسرع توقيت في التجارب التأهيلية للمرة الثانية عشرة هذا الموسم ضمن منافسات الجولة الختامية الثانية والعشرين لبطولة العالم لفورمولا 1 على حلبة مرسى ياس.

فيرستابن الأسرع في أبوظبي للعام الرابع على التوالي

وحقق فيرستابن المتوج هذا العام بلقبه العالمي الثالث على التوالي زمنا بلغ 1:23:445 دقيقة متقدما بفارق 0:139 ثانية عن سائق فيراري شارل لوكلير، وبفارق 0:337 ثانية عن الأسترالي أوسكار بياستري سائق فريق ماكلارين، فيما أنهى سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل التجارب في المركز الرابع، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وحقق فيرستابن أسرع توقيت في التجارب الحرة لسباق أبوظبي لفورمولا 1 للعام الرابع على التوالي والمرة الـ33 في مسيرته متساويًا مع البريطاني نايجل مانسيل بطل العالم 1992 في كتاب الأرقام القياسية.

وقال ماكس فيرستابن (26 عاما) والساعي لتحقيق فوزه التاسع عشر هذا الموسم وتعزيز رقمه القياسي، كما أنه يسعى لتحقيق فوزه الرابع والخمسين في مسيرته: «كان الأمر برمته غريبا للغاية. طوال عطلة نهاية الأسبوع كان الأمر بمثابة صراع لكننا تطورنا كثيرا ثم ضغطنا وأنا سعيد بتواجدي في المركز الأول. السيارة باتت أفضل في التجارب التأهيلية».

وأضاف: «ليس لديّ أدنى فكرة عن الكيفية التي ستسير بها السيارة في السباق الرسمي غدا الأحد، لذا دعونا نرَ، لكنني فخور جدا بإنجازاتنا هذا العام».

وستكون حلبة مرسى ياس مسرحا لصراع أخير بين مرسيدس وفيراري على المركز الثاني في ترتيب الصانعين، في حين حسم ريد بول باكرا اللقب للموسم الثاني على التوالي برصيد 822 نقطة.

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وعلى الرغم من تواضع نتيجة سائق مرسيدس لويس هاميلتون، زميل ومواطن راسل الذي سينطلق من المركز الحادي عشر، إلا أن بطل العالم سبع مرات تقدم على سائق فيراري الثاني الإسباني كارلوس ساينس الذي لم يتمكن من تحقيق أفضل من التوقيت السادس عشر.

وقبل ختام جولة أبوظبي يحتل مرسيدس المركز الثاني برصيد 392 نقطة متقدمًا بفارق أربع نقاط عن فيراري الذي جمع 388 نقطة، في حين سيتم منح 44 نقطة في هذه الجولة.