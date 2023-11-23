ليفاندوفسكي وتير شتيغن يحصدان جوائز «ماركا»

القاهرة - بوابة الوسط

فاز حارس مرمى فريق برشلونة الألماني مارك أندريه تير شتيغن بجائزة أفضل لاعب وأقل حارس منيت شباكه بالأهداف، كما فاز زميله المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل هداف لموسم 2022-2023، وذلك في حفل جوائز جريدة «ماركا» الإسبانية لعام 2023 الذي أقيم اليوم الخميس، في برشلونة.

الجماهير تختار بيدري أفضل لاعب

كما حصل إيمانول ألغواسيل مدرب ريال سوسييداد على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، وحصل اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان أيضًا على جائزة اللاعب الأكثر حسمًا في فريقه، وخوسيلو ماتو على جائزة أفضل هداف إسباني، والحكم فالنتين بيزارو غوميز على جائزة أفضل حكم في المسابقة، وفاز بيدرو غوميز «بيدري» بجائزة أفضل لاعب من قبل الجماهير، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وفاز تير شتيغن بجائزة «زامورا» كأفضل حارس في «الليغا» بعد تلقيه 18 هدفًا فقط في الموسم الماضي وبجائزة «ألفريدو دي ستيفانو» لأفضل لاعب، وذلك بعد مساهمته في فوز فريق برشلونة ببطولة الدوري في الموسم الماضي، وكونه الفريق الأقل تلقيًا للأهداف بإجمالي عشرين هدفًا.

وتسلّم ليفاندوفسكي جائزة «بيتشيتشي» لهداف الدوري الإسباني «الليغا» نظرًا لأهدافه الـ23 التي سجلها في الموسم الماضي.

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ويعود سبب تتويج ألغواسيل بجائزة أفضل مدرب لموسم 2022-2023 إلى نجاحه في إنهاء الموسم الماضي في المركز الرابع والتأهل بفريقه إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.