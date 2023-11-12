ليفاندوفسكي ينقذ برشلونة من الخسارة أمام ألافيس بالدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط

سجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين لبرشلونة ليقوده إلى تحقيق فوز صعب على ضيفه ألافيس 2-1، اليوم الأحد، في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ليفاندوفسكي يعود للتهديف مع برشلونة

وفك ليفاندوفسكي بهدفيه اللذين سجلهما في الدقيقتين 53 و77، ردًا على هدف التقدم من الضيوف عبر مهاجمه الشاب سامو أومورديون بعد 18 ثانية فقط من صافرة البداية، صيامه عن التهديف الذي استمر منذ 23 سبتمبر حين سجل هدفين في فوز برشلونة على سلتا فيغو 3-2 في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

بهذا الفوز رفع برشلونة الذي كان مطالبًا بالفوز للابتعاد عن مطارده أتلتيكو مدريد الرابع مع 25 نقطة الذي يلعب لاحقاً أمام فياريال، رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث، متأخرًا بفارق أربع نقاط عن جيرونا المتصدر.

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كما عاد برشلونة إلى سكة الانتصارات بعد خسارة في دوري أبطال أوروبا أمام شاختار دانييتسك 0-1 في الجولة الرابعة، وقبلها في «كلاسيكو» إسبانيا أمام ريال مدريد 1-2 في المرحلة الحادية عشرة، تخللهما فوز صعب أيضًا على ريال سوسييداد 1-0 في المرحلة الماضية.