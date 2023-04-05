ليفاندوفسكي: لو رفض بايرن انتقالي إلى برشلونة كنت سأبقى

القاهرة - بوابة الوسط

قال مهاجم نادي برشلونة الإسباني روبيرت ليفاندوفسكي إنه كان سيبقى في فريق بايرن ميونخ الألماني في حالة رفض الأخير انتقاله نحو إسبانيا، مشيرا أنه يملك التزاما كبيرا تجاه العملاق البافاري.

وصرح ليفاندوفسكي إلى جريدة «بيلد» الألمانية اليوم الأربعاء: «لو لم يوافق بايرن ميونيخ على رحيلي الصيف الماضي كنت سأستمر بدافع الالتزام بعقدي وليس بسبب المرح والرغبة في الاستمرار معه».

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وأردف: «أفضل أوقاتي في بايرن عندما تدربت تحت قيادة هانسي فليك، عشت أفضل أوقاتي وفزنا بكل شيء، وتمكنت من تحقيق حلمي بالفوز بدوري الأبطال. لقد كان وقتا رائعا».

وتابع: «كان كل شيء معه رائعا، أظهرنا أداء رائعا وفزنا بالألقاب وغادر أيضا في النهاية. من وجهة نظري، كان الأمر غريبا بعض الشيء ويصعب فهمه ولكن هذا هو أسلوب العمل، فأنا مجرد جزء منه».