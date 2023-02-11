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تشافي هيرنانديز: ليفاندوفسكي جلب عقلية الفوز للنادي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 فبراير 2023, 04:30 مساء
تشافي هيرنانديز: ليفاندوفسكي جلب عقلية الفوز للنادي
المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الإسباني. (أرشيفية: الإنترنت)
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أشاد المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، بالمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لمساعدته في تغيير عقلية النادي.

ويتصدر النادي الكاتالوني «لا ليغا» بفارق ثماني نقاط عن غريمه التقليدي ومطارده المباشر ريال مدريد، كما فاز على نادي العاصمة في المباراة النهائية للكأس السوبر الإسبانية في العاصمة السعودية الرياض في يناير، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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وفشل برشلونة في الموسم الماضي في إحراز أي لقب، لكن عقلية النادي تبدّلت في الصيف مع وصول عدة لاعبين، أبرزهم مهاجم بايرن ميونيخ الألماني السابق ليفاندوفسكي «34 عاما».

وقال تشافي في مؤتمر صحافي عقده تمهيدا لمباراة فريقه على أرض مضيفه فياريال ضمن منافسات المرحلة الـ21 غدا الأحد: «ليفاندوفسكي معتاد على الفوز بالألقاب مع بايرن ميونيخ، لقد جلب لنا عقلية الفوز، عقلية البطل».

وتابع مايسترو خط الوسط السابق في برشلونة: «في ذهنه الهزيمة ليست خيارا».

هداف «الليغا»
سجل المهاجم البولندي، متصدر ترتيب الهدافين في الدوري مع 14 هدفا، بإجمالي 23 هدفا في 26 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم لصالح «البلاوغرانا».

وأضاف تشافي: «كل مباراة هي المفتاح والأكثر أهمية في هذه المرحلة من الموسم، كل مباراة هي بمثابة نهائي».

وختم قائلا: «لدينا ثماني نقاط واضحة، غدا يمكننا أن نجعلها 11»، في حال فوز برشلونة على فياريال، قبل أن يستقبل ريال ضيفه إلتشي الأربعاء القادم بسبب خوضه نهائي كأس العالم للأندية أمام الهلال السعودي في وقت لاحق اليوم.

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