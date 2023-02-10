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مدافع برشلونة: أولويتي إنهاء عقدي مع برشلونة.. أنا سعيد هنا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 فبراير 2023, 05:06 مساء
مدافع برشلونة: أولويتي إنهاء عقدي مع برشلونة.. أنا سعيد هنا
المدافع الإسباني جوردي ألبا لاعب نادي برشلونة الإسباني. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكّد المدافع الإسباني جوردي ألبا لاعب نادي برشلونة الإسباني سعادته مع فريقه، وأكد رغبته في الاستمرار مع النادي حتى نهاية عقده، نافيا الإشاعات التي تتحدث عن رحيله الصيف المقبل.

وأشار ألبا في تصريحات صحفية اليوم أنه يرغب في الوفاء بعقده كاملا مع النادي حتى 2024، وقال: «أولويتي الآن البقاء مع برشلونة حتى نهاية عقدي، لا أفكر في الانتقال لأي نادٍ آخر»، وفق ما نشره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

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وتابع جوردي ألبا: « سأخفض راتبي مرةً أخرى إذا سألوني، أشعر بالارتياح هنا، وعندما أشعر أنني لم أعد قادرًا على الدفاع عن نادي مثل برشلونة، سأكون أول الراحلين».

الخروج لإنتر
وارتبط المدافع الإسباني بالخروج في الانتقالات الصيفية الماضية، وكذلك الشتوية، إلى إنتر ميلان الإيطالي، في مسعى النادي الكتالوني للتخلص من كتلة الرواتب الضخمة للفريق، والتي تعيقه من تجديد عقود لاعبيه، أو الدخول في صفقات جديدة.

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