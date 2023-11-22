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ميك شوماخر ينتقل للمشاركة في بطولة العالم لسباقات التحمل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 09:51 مساء
ميك شوماخر ينتقل للمشاركة في بطولة العالم لسباقات التحمل
ميك شوماخر خلال مشاركته في أحد التدريبات مع فريق مرسيدس (حساب فريق مرسيدس على إكس)
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أعلن الألماني ميك شوماخر وفريق ألبين، المملوك لشركة رينو الفرنسية، اليوم الأربعاء، أنه سيشارك مع الفريق في بطولة العالم للتحمل الموسم المقبل، بعدما غاب عن سباقات فورمولا 1 عاما.

ميك شوماخر ينضم لفريق ألبين
وسينضم ميك، نجل الأسطورة مايكل شوماخر بطل العالم لسباقات فورمولا 1 سبع مرات، إلى السائقين الفرنسيين نيكولا لابيير وماتيو فاكسيفير وشارل ميليسي وبول لوب شاتان، بالإضافة إلى النمساوي فرديناند هابسبورغ، وفقا لوكالة «رويترز».

وسيظهر ميك شوماخر، الذي شارك مع فريق هاس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 عامي 2021 و2022 وقضى هذا العام كسائق احتياطي في فريق مرسيدس، لأول مرة في بطولة العالم للتحمل.

وقال ميك شوماخر (24 عاماً): «بدأت فصلاً جديداً في مسيرتي مع فريق ألبين. نشأت على السيارات ذات المقعد الواحد، لذا، فإن قيادة سيارة ذات قمرة قيادة مغلقة تمثل فرصة رائعة لصقل مهاراتي في القيادة».

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وأضاف: «افتقدت السباقات بشدة هذا العام. هذا ما أحببت القيام به منذ أن كنت طفلاً، وكان من الصعب في بعض الأحيان على نفسي مشاهدة سائقين آخرين ينطلقون على الحلبات».

وسينطلق الموسم، الذي سيكون أبرز أحداثه سباق «لومان 24 ساعة» للتحمل، في يونيو.

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