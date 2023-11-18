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إلزام لاعب سلة أمريكي بتغطية وشم على رقبته

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 نوفمبر 2023, 07:55 مساء
إلزام لاعب سلة أمريكي بتغطية وشم على رقبته
الوشم على رقبة لاميلو لافرانس بول قبل وبعد تغطيته (إكس)
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سيتعين على لاعب كرة السلة الأمريكي لاميلو لافرانس بول نجم فريق شارلوت هورنتس تغطية وشم على رقبته لانتهاكه قواعد الدوري الأميركي للمحترفين «NBA» التي تحظر على اللاعبين عرض الشعارات والعلامات التجارية على أجسادهم أثناء المباريات.

لاعب السلة لديه علامة تجارية خاصة
ويحمل بول (22 عامًا) وشمًا على شكل حرفي «LF» باللغة الإنجليزية على رقبته، في إشارة إلى اسمه الأوسط وعلامته التجارية للملابس الرياضية، وهو الأمر الذي تسبب في تدخل الدوري الأمريكي للمحترفين، وفقًا لما ذكرته شبكة «ESPN» نقلًا عن مصادر من البطولة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية.

وقال المتحدث باسم الدوري الأميركي للمحترفين «NBA» تيم فرانك في تصريح للشبكة الإعلامية نفسها إنه بموجب الاتفاق الجماعي، يُحظر على اللاعبين عرض الشعارات التجارية أو شارات الشركات على أجسادهم أو شعرهم أثناء المباريات، والدوري الأميركي لكرة السلة يحاول تطبيق القاعدة بطريقة معقولة بما يتوافق مع غرضها ومع مراعاة جهود اللاعبين للتعبير عن أنفسهم بطريقة غير تجارية.

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وأضاف مستدركًا: «لكن الوشم الموجود على رقبة لاميلو بول يعد انتهاكًا واضحًا للقاعدة، ومن ثم ينبغي عليه تغطيته».

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