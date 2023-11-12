السعودية تستضيف مباريات سورية واليمن وأفغانستان في تصفيات مونديال 2026

القاهرة - بوابة الوسط

وافق الاتحاد السعودي لكرة القدم على استضافة مباريات منتخبات سورية واليمن وأفغانستان ضمن المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

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جاء ذلك بعد موافقة الجهات الرسمية، وفقا لما كشفته جريدة الرياضية السعودية، اليوم الأحد، حيث سيحتضن ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة مباراتي سورية مع كوريا الشمالية في 16 نوفمبر الجاري واليابان في 21 من الشهر نفسه، ضمن المجموعة الثانية من التصفيات، حسب وكالة الأنباء الألمانية «دي بي إيه».

بينما يستضيف ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها مباراة اليمن والبحرين في 16 نوفمبر، ضمن المجموعة الثامنة من التصفيات. وسيستضيف ملعب نادي الاتفاق مباراة أفغانستان والكويت في 21 نوفمبر، ضمن المجموعة الأولى.