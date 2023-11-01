السعودية تعلن الجاهزية لتنظيم مونديال 2034 صيفا أو شتاء

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل في تصريحات إلى «فرانس برس»، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستكون جاهزة لكل الاحتمالات بشأن توقيت استضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، سواء كان التنظيم في الصيف أو في الشتاء.

- السعودية مرشحة وحيدة لاستضافة مونديال 2034

جاء الحديث بعد ساعات من إعلان الاتحاد الدولي «فيفا»، أمس الثلاثاء، أن السعودية باتت المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس العالم لنسخة العام 2034.

المسحل: سنعتمد على التقنيات الحديثة المساعدة

وقال المسحل «طبعا نحن جاهزون للاحتمالات كافة، واليوم هناك تقنيات كثيرة وجديدة تساعدك في التبريد أو إضافة المكيفات في الملاعب».

تابع المسحل (49 عاما) «هناك مدن عديدة في المملكة تتمتع بأجواء رائعة جدا في الصيف، لكننا سنكون جاهزين للاحتمالات كافة».