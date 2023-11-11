وفاة لاعب منتخب غانا بأزمة قلبية خلال مباراة في الدوري الألباني

القاهرة - بوابة الوسط

توفي مهاجم فريق إغناتيا الألباني، الدولي الغاني رافائيل دوامينا، اليوم السبت، خلال مباراة في الدوري الألباني.

الأطباء فشلوا في إنقاذ دوامينا

وتعرض دوامينا (27 عاما)، الذي نشأ في صفوف فريق سالزبورغ النمساوي، للإغماء بعد 24 دقيقة من بداية المباراة. وعلى الرغم من التدخل الفوري للأطباء، ونقله بشكل عاجل بسيارة إسعاف إلى المستشفى، فإن الأطباء فشلوا في إنقاذه، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وأعرب الاتحاد الألباني لكرة القدم، في بيان، عن تعازيه العميقة لعائلة اللاعب وفريق إغناتيا على هذه الخسارة الكبيرة التي صدمت قطاع كرة القدم الألباني بأكمله.

وأعلن الاتحاد الألباني تأجيل جميع المباريات المقررة هذا الأسبوع، حدادا على وفاة اللاعب الغاني.

وفي يناير 2020 بعد عدة حوادث مماثلة، خضع اللاعب لعملية جراحية في أثناء احترافه في صفوف فريق ساراغوسا الإسباني، وجرى تركيب جهاز في قلبه، ولم يتمكن من اللعب لثلاثة أعوام تقريبا. وقد أوصى الأطباء بعدم لعبه مرة أخرى، لكنه أصر على العودة.

من جهته، أعرب الاتحاد الغاني عن فزعه لوفاته. وأكد أن دوامينا مثّل المنتخب بكل قلبه، وأنه سيفتقده في المستقبل.

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ونشرت رابطة الدوري الإسباني رسالة، لتقديم تعازيها الصادقة لعائلة وأصدقاء دوامينا. في حين أن الاتحاد الإسباني يأسف أيضا للأخبار الحزينة عن وفاته، ويرسل كل الحب والمودة لعائلته والأحباء.

وأشار ساراغوسا، الذي أعلن أن لاعبيه سيرتدون شارات سوداء في مباراة الدوري ضد إلتشي، إلى أن النادي شعر بصدمة، مرسلا كل الحب والمودة إلى عائلته وأحبائه، ومؤكدا أنه سيظل دائما في ذاكرة ساراغوسا بأكملها.